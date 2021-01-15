روكتس يبدأ حقبة ما بعد هاردن بفوز أول خارج أرضه

وسجل رجل المباراة كريستيان وود 27 نقطة مع 15 متابعة لروكتس في المباراة، غداة الإعلان عن رحيل هداف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المواسم الثلاثة الأخيرة إلى بروكلين نتس في صفقة ضخمة شملت ناديين آخرين.

من جهته سجل ستيرلينغ براون 23 نقطة، فيما حقق جايساين تايت 13 نقطة و10 تمريرات حاسمة لهيوستن الذي تعرّض لخسارات متتالية على أرضه أمام لوس أنجليس ليكرز.

وردّاً على سؤال بشأن ما كان عليه الشعور في غرفة ملابس روكتس بعد يوم من إعلان الصفقة الضخمة، ربط وود ذلك بعقلية عدم الاستسلام لنجم ليكرز الراحل كوبي براينت.

وقال وود: "لدينا عقلية مامبا (أكاديمية براينت) وهذا يعني أن الجميع يفكرون، والجميع لديهم الكثير ليثبتوه"، وأضاف " كلنا نريد أن نخرج وأن نلعب بقوة.



كان فوز الخميس ممتعاً جداً خصوصاً وأن فوز روكتس جاء بعدما كان متخلفاً 52-45 في الربعين الثاني والثالث.

وارتدت تسديدة نجم توتنهام ديمار ديروزان مع اقتراب الوقت من النهاية، قبل أن تعصى عن الدخول لتمنح الفوز لروكتس.

من جهة أخرى، أحرز البديل شايك ميلتون 31 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز لفوزه الثاني في ثلاثة أيام على ميامي هيت 125-108.

نوركيتش يغيب وتأجيلات متواصلة

وفي بورتلاند، سجل دومانتاس سابونيس 23 نقطة و15 متابعة ليقود فريق إنديانا بايسرز للفوز على مضيفه ترايل بلايزرز 111-87.

وأضاف مالكولم بروغدون 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة لبايسرز.

وحقق إنديانا تقدماً بـ25 نقطة في الربع الثاني وحافظ على ذلك التقدم طوال المباراة.

وسجل كل من سي جي كاككولوم زداميان ليلارد 22 نقطة لصالح بلايزرز، قبل أن يتوجه نوركيتش إلى غرفة الملابس في الربع الثالث من المباراة ممسكاً بمعصمه الأيمن، ليعلن بلايزرز لاحقاً أنه أصيب بكسر.

وفي مباراة أخرى، حقق كريس باوتشر أفضل أداء في مسيرته بتسجيله 25 نقطة و10متابعات، ليقود تورونتو رابتورز في الفوز على تشارلوت هورنتس 111-108.

من جهة أخرى، أجلت رابطة الدوري مباراة نهاية الأسبوع الحالي في أريزونا بين إنديانا بايسرز وفينيكس صنز جراء فيروس كورونا المستجد.