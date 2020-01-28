رحيل براينت: الملك الحزين يتعهد بحمل إرث كوبي

وأتت هذه الحادثة الاليمة بعد ساعات فقط على تخطي "الملك" جيمس رقم براينت ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ الـ "NBA"، وانتظر ليبرون ما يقارب الـ24 ساعة للتعليق على رحيل صديقه.

وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على تويتر "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) إلى الأمام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في اشارة الى النقاط التي كان بحاجة اليها جيمس لتجاوزه في القائمة، علماً أن في رصيد براينت 33643 نقطة.

وجاء في منشور جيمس عبر حسابه على انستاغرام "أنا مكسور القلب وحزين جداً يا أخي ...أحبك كثيراً يا شقيقي الأكبر".

وتابع "أعدك أنني سأحمل إرثك! تعني الكثير لنا هنا خاصة في #لايكر_نايشون (لوس انجليس ليكرز). ومن مسؤوليتي أن آخذ هذا الأمر على عاتقي والاستمرار به. أرجوك أن تعطيني القوة من السماوات أعلاه وابق عينك عليّ! سأتولى أمر الجميع هنا".

وقررت رابطة الدوري تأجيل المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء بين لوس أنجليس ليكرز وجاره كليبيرز نظرا للحادثة الاليمة التي اودت بحياة براينت، ومن المتوقع أن يخوض ليكرز مباراته التالية على ارضه الجمعة امام بورتلاند ترايل بلايزرز.

واعترف جيمس أنه غير قادر على تقبل فكرة رحيل غريمه الأزلي وصديقه المقرب الذي تحدث معه قبل ساعات من مفارقته الحياة، وابنته جيانا.

وجاء في بداية الرسالة "لست جاهزاً ولكن ها أنا هنا جالساً أحاول أن أكتب شيئاً في هذا المنشور ولكن في كل مرة أحاول فيها، أبدأ بالبكاء مجدداً وأنا أفكر بك، بابنة أخي جيجي والصداقة/العلاقة/الأخوة التي جمعتنا".

وتابع جيمس الذي انتقل من كليفلاند كافالييرز إلى ليكرز في 2018 "لقد سمعت صوتك صباح الأحد قبل أن أغادر فيلادلفيا للعودة إلى لوس انجليس. لم أفكر للحظة أنه سيكون آخر حديث بيننا".

- "على أمل اللقاء مجدداً يا أخي" -



حقق ليكرز لقب دوري المحترفين في 16 مناسبة خلف بوسطن سلتكيس حامل الرقم القياسي بلقب واحد، بينها خمسة بقيادة براينت من أصل سبع سلسلات نهائية خاضها، حيث توج بطلاً أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010.

إلا أن ليكرز عانى بعدها وفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لستة مواسم متتالية بين عامي 2012 و2019 بما فيها آخر ثلاثة مواسم لبراينت قبل اعتزاله عام 2016.

لكن هذا الموسم يبدو مختلفاً، إذ يملك الفريق البنفسجي والأصفر ثاني أفضل سجل في الدوري (بعد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية) مع 36 فوزا و10 هزائم في صدارة المنطقة الغربية، فيما تبلغ معدلات جيمس في المباراة الواحدة 25,3 نقطة، 7,7 متابعة و10,7 تمريرة حاسمة (المعدل الافضل في هذه الفئة)، ما سيحفزه اكثر من اي وقت مضى لقيادة ليكرز للقب.

بلغ جيمس النهائيات ثمانية مواسم على التوالي وتسع مرات في مسيرته، محققاً اللقب مرتين مع ميامي هيت عامي 2012 و2013 قبل أن يحرز الثالث مع فريق بداياته كليفلاند كافالييرز عام 2016.

قاد جيمس "كافز" إلى النهائيات في الموسمين التاليين حيث خسر في كليهما امام غولدن ستايت ووريرز قبل أن يقرر الانتقال الى ليكرز في أبرز صفقات العقد الأخير من الزمن، إلا أنه فشل في قيادة الفريق الى الادوار الإقصائية في موسمه الأول معه.

وختم جيمس (35 عاماً) المنشور "هناك الكثير من الأمور التي أرغب في قولها ولكنني غير قادر في الوقت الحالي لأني لم أتقبل الامر بعد. على أمل اللقاء مجدداً يا أخي"، مرفقاً المنشور بصور جمعتهما على مر السنين، علماً أنهما حققا سوياً ذهبية اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الأميركي.

