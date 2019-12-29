راندولف يودّع الـ"NBA" بعد 17 عاماً من العطاء

وقال راندولف، الذي تعود مباراته الأخيرة إلى تاريخ 19 آذار/مارس 2018، السبت في حسابه على تويتر: "لقد أعطيت كل شيء لهذه الرياضة، وهي أعطتني الكثير".

وبدأ راندولف، الذي سجل خلال مسيرته في الدوري 18578 نقطة مع 10208 متابعات، مشواره في "NBA" عام 2001 عندما انتدبه بورتلاند ترايل بلايزرز كالخيار رقم 19 في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لاستقدام لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب إلى الدوري.

ودافع راندولف عن ألوان بورتلاند حتى 2007 قبل الانتقال إلى نيويورك نيكس (2007-2008) ثم لوس أنجليس كليبيرز (2008-2009) وممفيس غريزليز (2009-2017) وأخيراً ساكرامنتو كينغز (2017-2019).

وشارك راندولف في مباراة كل النجوم "أول ستارز" الاستعراضية عامي 2010 و2013 وخاض الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" سبع مرات متتالية في صفوف ممفيس بين 2011 و2017، ووصل مع الأخير إلى نهائي المنطقة الغربية عام 2013 للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي.