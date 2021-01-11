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رابطة الـNBA : "لا توجد خطط لإيقاف الموسم مؤقتاً"

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قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إنها لا تخطط لإيقاف موسم 2020-2021 مؤقتا رغم معاناة الفرق في التعامل مع الحالات المتزايدة لكوفيد-19 والإصابات.

Reuters

وتأجلت مباراة بوسطن سلتيكس ضد ميامي هيت أمس الأحد لأن هيت لم يتمكن من توفير ثمانية لاعبين لخوض اللقاء وفقاً للبروتوكولات.

وقال مايك باس المتحدث باسم الرابطة لمحطة (إي.إس.بي.إن) "توقعنا تأجيل عدة مباريات هذا الموسم وخططنا الجدول على هذا الأساس".

وأضاف "لا توجد خطط لإيقاف الموسم وسنواصل اتباع إرشادات الخبراء الطبيين وتطبيق البروتوكولات الصحية".

وخاض فيلادلفيا سفينتي سيكسرز لقاء دنفر ناغتس يوم السبت بالحد الأدني للفريق بمشاركة ثمانية لاعبين فقط بسبب الإصابات ومخاوف الفيروس.

وأجلت الرابطة مباراة أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستون روكتس الشهر الماضي. وتقلص الموسم الحالي ليشمل 72 مباراة.

واكتمل موسم 2019-2020 في تشرين الأول / أكتوبر العام الماضي بعد أربعة أشهر من التوقف بسبب الوباء حيث اجتمعت الفرق في بيئة معزولة في والت ديزني وورلد في أورلاندو.

وتوج لوس أنجليس ليكرز باللقب للمرة 17 ليعادل الرقم القياسي في 12 تشرين الأول / أكتوبر الماضي عقب تفوقه على ميامي هيت.
 

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