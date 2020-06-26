رابطة الـ"NBA" تكشف عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

وأوضحت الرابطة في بيان "أي لاعب تثبت إصابته سيبقى في العزل الذاتي حتى يستوفي معايير الصحة والسلامة ويمنحه الطبيب الضوء الأخضر للعودة".

والحالات 16 بين 302 من اللاعبين خضعوا لاختبارات في 23 يونيو/حزيران. ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين.

وكانت الرابطة كشفت يوم الأربعاء الماضي عن إصابة جاباري باركر وأليكس لين ثنائي سكرامنتو كينغز ومالكولم بروغدون لاعب إنديانا بيسرز بفيروس كورونا. لكن لم يتضح على الفور متى خضعوا لاختبارات.

وقال باركر في بيان "اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا قبل عدة أيام وبدأت على الفور العزل الذاتي في شيكاغو حيث أنا الآن. أتابع عملية التعافي وأنا بحالة جيدة. أتطلع للانضمام إلى زملائي عند استئناف الموسم في أورلاندو".

وكتب لين في حسابه في انستغرام أنه مصاب بالفيروس فيما أكد بروغدون الأمر في بيان أصدره بيسرز في تويتر.

ويعود الدوري، الذي توقف في 11 مارس/أذار بعد اكتشاف إصابة رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا، في ديزني وورلد بفلوريدا في 31 يوليو/تموز.

ويشارك 22 فريقا من بين 30 ناديا في البطولة عند استئناف المنافسات من أجل تحديد 16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات على أن تختتم المسابقة في موعد أقصاه 12 أكتوبر/تشرين الأول.





