رابطة الدوري الاميركي للمحترفين تعتزم السماح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية

وتمّ تعليق منافسات الدوري منذ مساء 11 آذار/مارس بعد ثبوت إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ"كوفيد-19"، لتنضم السلة الأميركية إلى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والعالمية المجمّدة بسبب تفشي الفيروس.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه العديد من السلطات المحلية في الولايات بتخفيف الاجراءات حول طلب البقاء في المنزل على النشاط المهني غير الضروري.

وكانت جورجيا وأوكلاهوما من بين أولى الولايات التي تضم فرق مشاركة في دوري المحترفين التي خففت من لوائح الحجر الصحي، ما فتح الباب أمام التدريبات المحتملة في صالات رياضية وملاعب النادي، مع انتظار المزيد من الولايات لتحذو حذوها في الأيام المقبلة.

وجاء في بيان للرابطة: "إن الغرض من هذه التغييرات هو السماح ببيئة آمنة وخاضعة للرقابة للاعبين للتدريب في الولايات التي تسمح لهم بذلك، وخلق عملية لتحديد خيارات التدريب الآمن للاعبين الموجودين في ولايات أخرى".



وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثراً بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات، والتي تجاوز عددها حتى ليل الإثنين 56 ألفاً.

وأشارت الرابطة إلى أنها ستعمل مع الفرق "لتحديد بدائل" لأيّ فريق يحظر على لاعبيه استخدام منشآته بسبب القيود الحكومية.

من الناحية النظرية، يمكن تواجد لاعبين يتدربون في مرافق الأندية المنافسة، وربما على أساس مكان إقامة اللاعبين أو تواجدهم.

وأكدت الرابطة أنها لن تسمح لأكثر من أربعة لاعبين في المنشأة في الوقت نفسه وأنه لا يمكن للمدربين أو مساعدين المدربين المشاركة في أي تدريبات.