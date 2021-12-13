رابطة الدوري الأميركي للمحترفين تؤجل مباراتين لبولز بسبب "كوفيد-19"

وقالت الرابطة في بيان إن مباراتي شيكاغو أمام ديترويت بيستونز الثلاثاء وتورونتو رابتورز الخميس تأجلتا بسبب "كوفيد-19" دون تحديد موعد إقامتهما لاحقاً، وذلك في أول مباراتين يتم تأجيلهما في الدوري هذا الموسم بسبب الوباء.

وأضافت أن 10 من لاعبي بولز غير متاحين حالياً بعد دخولهم بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بـ"كوفيد-19"، إلى جانب "أعضاء آخرين في الجهاز الفني".

ويجب أن يكون هناك ما لا يقل عن ثمانية لاعبين سالمين حتى يتمكن فريق ما من لعب مباراة في الدوري بحسب لوائح الرابطة التي تنص أيضاً على أن اللاعب الذي تكون نتيجته إيجابية، يجب أن يغيب لمدة عشرة أيام، ما لم يقدم اختبارات سلبية متتالية لمدة يومين.

لكن إصابة 10 لاعبين في صفوف بولز صعبت مهمته في خوض المباراتين المقبلتين فطلب تأجيلهما وهو ما استجابت له الرابطة.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن المهاجم أليز جونسون أصبح أحدث لاعب تثبت إصابته بفيروس "كوفيد-19" الاثنين، مشيرة إلى أن ديمار ديروزان وزاك لافين وكوبي وايت وتروي براون جونيور ومات توماس وجافونتي غرين وآيو دوسونمو وديريك جونز جونيور وستانلي جونسون يخضعون إلى بروتوكولات الصحة والسلامة.

وكانت الرابطة أجلت 31 مباراة بسبب "كوفيد-19" الموسم الماضي، لكن إعلان الاثنين يمثل المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المباريات في موسم 2021-2022.

ويحتل بولز الذي يعد من بين العديد من فرق الدوري التي لديها تشكيلة مطعّمة بالكامل، المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 17 فوزا و10 هزائم خلف ميلووكي باكس حاكل اللقب وبروكلين نتس.

