رابتورز يمدّد عقد لاوري حتى 2021

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية كانت قد أشارت الاثنين إلى أن لاوري مدّد عقده، المقرر أن ينتهي في تموز/يوليو المقبل، لعام واحد لقاء مبلغ مقدر بـ31 مليون دولار.

وكان لاوري سيصبح لاعباً حراً في تموز/يوليو المقبل بحال عدم الاتفاق على تمديد عقده مع رابتورز.

قال ماساي أوجيري رئيس عمليات كرة السلة في النادي "كان كايل في قلب كل سلسلة ناجحة لفريقنا في المواسم السبعة الماضية. هو مقاتل، باحث عن الفوز على مختلف الأصعدة والمحرك الذي يعول عليه لاعبونا ومدينتنا".

وسيحصل لاوري (33 عاماً) على 31 مليون دولار في موسم 2020-2021، تضاف الى الـ33,4 مليونا المرصودة في الموسم الأخير من عقده الحالي، أي موسم 2019-2020 الذي ينطلق أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي تمديد عقد لاوري الذي اختير خمس مرات للمشاركة في مباراة "أول ستار" ("كل النجوم")، في محاولة من رابتورز الذي توّج في الموسم الماضي بطلا لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، لعدم فقدان أسماء إضافية بعد رحيل النجم كواهي لينارد إلى لوس أنجليس كليبرز.

وحقّق لاوري المتوج مع المنتخب الأميركي بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في الموسم الماضي ما معدله 14.2 نقطة و4.8 متابعات و8.7 تمريرات حاسمة في المباراة، في موسمه الثاني عشر في الدوري.

قال لاوري الذي سجل 26 نقطة في المباراة السادسة الحاسمة ضد غولدن ستايت ووريرز في نهائي الدوري "أنا فخور لما حققناه مع رابتورز. وسعيد في أن تبقى تورونتو مدينتي".

تابع "منح اللقب لمدينة تورونتو ودولة كندا كان أحد أفضل الامور التي قمت بها في حياتي، وسأتابع لتحقيق هذا الهدف في كل سنة أخوض هذه الرياضة".

وانتقل لاوري من ممفيس إلى هيوستن روكتس في 2009 في موسمه الثالث في دوري المحترفين، قبل الانضمام إلى تورونتو عام 2012.