رابتورز يسقط سلتيكس بثلاثية قاتلة لأنونوبي

بسلّة ثلاثية قاتلة مع انتهاء الوقت، منح البريطاني أوي جي أنونوبي الفوز لتورونتو رابتورز حامل اللقب بنتيجة 104-103 على بوسطتن سلتيكس ليقلص الفارق إلى 1-2 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي لكرة السلة، في حين تقدم لوس انجليس كليبرز 1-صفر على دنفر ناغتس في نصف نهائي الغربية بفوز كبير 120-97.

وفي نهاية مثيرة للمباراة الأولى، منح دانيال تايس التقدم لسلتيكس 103-101 بثنائية من تحت السلة قبل 0,5 ثانية من النهاية إثر تمريرة ذكية من كمبا ووكر.

لكن بعد الوقت المستقطع، مرر كايل لوري كرة طويلة من التماس فوق كل اللاعبين إلى الجانب الآخر نحو أو جي أنونوبي الذي سدد من خلف القوس مع صافرة النهاية مانحاً الفوز لرابتورز وسط فرحة جنونية من زملائه.

وقال أنونوبي النيجيري الأصل (23 عاماً) بعد اللقاء "توقعت أن تنجح المحاولة. لا أسدد وأنا أحاول إهدارها ... لم أكن متفاجئا".

وتفادى رابتورز التأخر بنتيجة صفر-3، إذ لم ينجح أي فريق في تاريخ الدوري في تعويض هذا التأخر والفوز بالسلسلة.

وقال لوري الذي كان أفضل مسجل في صفوف رابتورز مع 31 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة "التمريرة لم تكن مهمة. أو جي نجح في التسديدة. كل الثناء يجب أن يكون للتسديدة، إنها صعبة جدا. إمنحوا أو جي الثناء".

سجل فريد فانفليت 17 من نقاطه الـ25 في الشوط الثاني، في حين أضاف الكاميروني باسكال سياكام 14 نقطة من نقاطه الـ16 بعد الاستراحة وساهم انونوبي بـ12 نقطة في الامسية حيث عوض رابتورز تأخره 47-57 بين الشوطين الى فوز.

شهد الربع الأخير على تبادل التقدم بين الفريقين في سبع مناسبات حيث لم يتقدم أي فريق بأكثر من اربع نقاط.

وقال ووكر الذي كان أفضل مسجل في فريقه مع 29 نقطة "يجب أن نشيد بهؤلاء اللاعبين. كانت تسديدة هائلة".

وساهم جالين راوين بـ19 نقطة و12 متابعة مقابل 15 نقطة لجايسون تاتوم مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة.

ويلتقي الفريقان السبت في المباراة الرابعة.

وقال لوري "نأخذ كل مباراة على حدى، كانت لحظة مؤثرة ولكن الامر انتهى الآن. علينا أن نركز على مباراتنا المقبلة".

وتابع "لقد قاتلنا حتى النهاية ولم نستسلم ابدا. علينا ان نلعب بقساوة اكثر لان هذا الفريق قوي جدا".



لينارد يعادل رقم جوردان

وفي المباراة الأخرى، سجل كواهي لينارد 29 نقطة، الأعلى في المباراة، ليقود كليبرز الى فوز كبير 120-97 على دنفر ناغتس في اولى مباريات الفريقين في نصف نهائي الغربية.

ونجح أفضل لاعب في نهائي العام الماضي مع رابتورز بـ12 محاولة من اصل 16 في المباراة، فيما اضاف بول جورج 19 نقطة وماركوس موريس 18.

وأصبح لينارد ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري بعد اسطورة شيكاغو بولز مايل جوردان يسجل على الاقل 29 نقطة في سبع مباريات متتالية في الادوار الاقصائية (رابتورز حسم الدور الاول 4-2 امام دالاس مافريكس).

وقال مدربه دوك ريفرز "إنه فعال للغاية، قلّة من اللاعبين ستتفوق عليه".

ويحقق لينارد معدل 32,8 نقطة في البطولة و10,2 متابعات.

ويسعى لينارد الى لقب ثالث في الدوري مع ناد ثالث بعد لقب اول مع سان انطونيو سبيرز عام 2014 وتورونتو العام الماضي.

سجل لوس انجليس 38 نقطة مقابل 20 لدنفر في الربع الثاني حيث سجل لينارد 19 نقطة في الشوط الاول من المواجهة.

ولم تكن مهمته صعبة جدا امام ناغتس بعد ان دخل كليبرز الى الاستراحة متقدما 69-51، وسيطر على مجريات الربع الثالث ليتقدم 91-67 مع نهايته.

أما من جانب ناغتس، كان نيكولا يوكيتش الأفضل مع 15 نقطة، فيما نجح كليبرز بالحد من خطورة الكندي جمال موراي الذي اكتفى بـ12 نقطة وست متابعات هو الذي يبلغ معدله في البطولة 31,6 نقطة وسجل 50 نقطة في مباراتين في سلسلة الدور الاول امام يوتا جاز التي امتدت لسبع مباريات.

عاد باتريك بيفيرلي الى صفوف كليبرز في هذه المواجهة بعد ان غاب عن آخر خمس مباريات بداعي اصابة في ربلة الساق، وسجل ثماني نقاط وست متابعات في 12 دقيقة.

