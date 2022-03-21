رابتورز يتغلب على سفنتي سيكسرز بفضل تألق سيكام

رابتورز يوقف تقدم فيلادلفيا

وفي ظل تواجد الهداف جيمس هاردن مع العملاق الكاميروني جويل إمبيد الطامح لإحراز لقب أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، يُعدّ فيلادلفيا من أفضل الفرق هجومياً في دوري أن بي ايه.

لكن أمام رابتورز، نجح دفاع الأخير في كبح جماح ثالث المنطقة الشرقية، فاكتفى هاردن بتسجيل 17 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، مقابل 21 نقطة و13 متابعة لإمبيد الذي سجل 6 محاولات فقط من أصل 20 (زائد 9 رميات حرة).

وفيما بدا محبطاً، ارتكب هاردن، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس وبروكلين نتس السابق، خطأ كبيراً في اللحظات الأخيرة فيما كان فريقه يبحث عن المعادلة لفرض شوط إضافي.

في المقابل، كان رابتورز، سابع المنطقة الشرقية، متضامناً، وقاده الكاميروني الآخر سياكام بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات.

وتراجع فيلادلفيا (43 فوزاً و27 خسارة)، بفارق مباراة عن ميلووكي باكس حامل اللقب ووصيف الشرقية (44-27)، فيما يتصدر ميامي هيت (47-24) الذي ضمن صدارة مجموعة جنوب الشرق.

سلتيكس يتغلب على دنفر ناغتس

كما أن مركز فيلادلفيا الثالث بات بخطر، في ظل المنافسة القوية من بوسطن سلتيكس الرابع (44-28) الفائز على دنفر ناغتس 124-104.

حمل بوسطن نجماه جايسون تايتوم وجايلن براون. إذ سجل كل منهما ثلاثين نقطة، وفرملا العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الذي برغم تسجيله 23 نقطة في المباراة، اكتفى بثماني محاولات من أصل 23.

وتراجع دنفر ناغتس (42-30) إلى المركز السابع في المنطقة الغربية، بالتساوي مع مينيسوتا تيمبروولفز السادس، الأخير المؤهل مباشرة إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".



فينيكس صنز يتابع هيمنته

وفي المنطقة الغربية، تابع فينيكس صنز هيمنته، بفوز خارج أرضه بصعوبة بعد التمديد على ساكرامنتو كينغز 127-124.

وعبّد ديفن بوكر طريق الفوز لفينيكس، صاحب 58 فوزاً و14 خسارة، بتسجيله 31 نقطة للفريق الذي ضمن تأهله إلى البلاي أوف.

وفيما تقدّم ساكرامنتو بفارق 14 نقطة مطلع الشوط الثاني، ضرب صانع ألعاب فريق كل النجوم مسجلاً 19 نقطة في الربع الثالث وتلقى دعماً من ميكال بريدجز صاحب 27 نقطة.

واحتفظ ممفيس غريزليز بوصافة المنطقة الغربية (49-23) بسحقه هيوستن روكتس، أسوأ فريق في الدوري، 122-98.

وحقق ممفيس فوزه برغم غياب نجمه جا مورانت، فسجل له ديزموند باين وديلون بروكس 24 و20 نقطة توالياً.

ومني غولدن ستايت ووريرز، ثالث المنطقة، بخسارة ثانية توالياً أمام ضيفه سان أنتونو سبيرز 108-110، بعد سلّة قاتلة لكيلدون جونسون قبل ثلاثة أعشار من الثانية من نهاية الوقت، إثر رمية حرة ضائعة عندما كانت النتيجة 108-108.

ولدى ووريرز (47-24) الذي غاب عنه مجدداً نجم صناعة ألعابه ستيفن كوري، سجل جوردان بول وكلاي تومسون 28 و24 نقطة توالياً.

وفاز نيو أورليانز بيليكانز على أتلانتا هوكس 117-112، ليتخطى الأول لوس أنجليس ليكرز العريق في ترتيب الغربية ويصبح تاسعاً.

ويتساوى الفريقان بثلاثين فوزاً و41 خسارة، علماً أن المركز العاشر هو الأخير المؤهل الى ملحق التأهل.

ويحتل سبيرز المركز الحادي عشر مع 28 فوزاً و44 خسارة، ما يعني ان ليكرز، وقبل ثلاثة أسابيع من انتهاء الدور المنتظم، يواجه مع نجمه ليبرون جيمس خطورة فشل التأهل إلى البلاي أوف.