رابتورز ثاني المتأهلين إلى الـ"بلاي أوف"

بينما حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه السادس توالياً ولم يعد بعيداً من انتزاع بطاقة التأهل بدوره.

وبات رابتورز ثاني فريقه يبلغ البلاي أوف بعد ميلووكي باكس متصدر الدوري، والسابعة تواليا والأسرع في تاريخه.

ويحتل رابتورز المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس مع 43 فوزاً مقابل 18 خسارة منذ مطلع الموسم الحالي.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين منذ نهائي الدوري الموسم الماضي الذي انتهى بفوز تورونتو 4-2.

وفرض نورمان باول نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 37 نقطة (رقم قياسي شخصي).

وشهدت المباراة عودة نجم ووريرز ستيفن كوري بعد خضوعه لعملية جراحية لكسر في يده أواخر تشرين الأول/أكتوبر وقد أبلى بلاءً حسناً بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات ومثلها من التمريرات الحاسمة في مدى 27 دقيقة فقط.

وأشاد نجم رابتورز كايل لوري بكوري بقوله "كنا ندرك بأنّ ستيفن سيعود إلى الملاعب وبالتالي كنت نتوقع أمسية رائعة وأجواء ممتعة".

وأضاف: "إنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري وبالتالي كان يتعين علينا أن نراقبه ونضع تركيزنا عليه".

أمّا كوري الذي غاب عن 58 مباراة هذا الموسم فقال: "شعوري رائع. كان الأمر رائعاً مع الإثارة التي رافقت مشاركتي. تورونتو فريق بطل وبالتالي فإنّ التجانس كبير بين لاعبيه".

ويعاني ووريرز كثيراً هذا الموسم ويحتل المركز الأخير في المنطقة الغربية ويستمر غياب نجمه الآخر عن الملاعب كلاي طومسون تعرض لها في نهائي الموسم الماضي.

وكان لوري أفضل مسجل في صفوف رابتورز مع 26 نقطة و10 متابعات، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 17 نقطة والإسباني سيرج إيباكا 13 نقطة ومثلها متابعات.

كليبرز يقترب من الـ"بلاي أوف"

وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه السادس توالياً بتغلبه على هيوستن روكتس 120-105.

والتقى الفريقان أربع مرات هذا الموسم وتقاسما الفوز مرتين.

تقدم هيوستن مرة واحدة في مطلع المباراة 4-2 لكنه تخلف في إحدى مراحلها بفارق 30 نقطة وكان نجمها كاوهي لينارد الذي سجل 25 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من مونترزل هاريل والكرواتي إيفيتشا زوباتش 19 و17 نقطة توالياً.

وقال لينارد: "لقد فزنا في مباراتين توالياً خارج ملعبنا والآن نعود قواعدنا وأنا سعيد بذلك".

وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر راسل وستبروك مع 29 نقطة و15 متابعة وأضاف جيمس هاردن 16 نقطة أيضاً.

وقاد جمال موراي فريقه دنفر ناغتس إلى فوز صعب على تشارلوت هورنتس بتسجيله سلة الفوز قبل 6 ثوان على نهاية المباراة ليخرج فريقه فائزاً 114-112.

وسجل موراي 18 نقطة في المباراة التي شهدت تسجيل ستة من زملائه أكثر من 10 نقاط.

أمّا أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفونتي غراهام مع 24 نقطة واضاف بي جاي واشنطن 20 نقطة.

ووضع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز حداً لتسع هزائم توالياً خارج ملعبه بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 125-108.

ونجح سيكسرز على الرغم من غياب نجميه الكاميروني جويل إمبييد (إصابة في الكتف) والأسترالي بن سيمونز (إصابة في الظهر) بالتقدم 63-53 في نهاية الشوط الأول قبل أن يتقدم بفارق 16 نقطة في الربع الأخير في مباراة تألق فيها توبياس هاريس مع 28 نقطة و14 متابعة وأضاف زميله شايك ميلتون 20 نقطة.