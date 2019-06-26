رئيس تورونتو رابتورز يتعهد البقاء في منصبه

وقال المسؤول النيجيري الجذور في مؤتمر صحافي لختام الموسم الثلاثاء في تورونتو "أحب المكان هنا. عائلتي تحب المكان. زوجتي تحب المدينة وهذا هام جداً. أولادي كنديون. تريد الفوز أكثر .. في ذهني، أنا موجود هنا".

ويبقى من عقد أوجيري مع تورونتو مدة سنتين، لكن شبكة "اي أس بي أن" أشارت الشهر الجاري أن واشنطن ويزاردز يطارده محاولاً إغرائه بحصة في النادي.

ومن أبرز تحديات أوجيري الحفاظ على نجم الفريق كاواي لينارد الذي يتجه إلى تفعيل بند فسخ عقده ليصبح لاعباً حراً مع إمكانية التوقيع معه مجدداً.

وسيصبح لينارد لاعباً حراً في تموز/يوليو المقبل، ما سيسمح له بتوقيع عقد جديد بشروط أفضل بكثير إن كان مع تورونتو أو أي فريق آخر، وذلك في ظل الحديث عن أنه سيتقاضى الموسم المقبل راتباً سنوياً قدره 21,3 مليون دولار.

وسيكون لينارد من أكثر اللاعبين استقطاباً للعروض عندما يفتح باب التفاوض مع اللاعبين المحررين من عقودهم في 30 حزيران/يونيو الحالي، ويبدو أن لوس أنجليس كليبرز أكثر المهتمين بخدماته لكن العرض الأفضل قد يأتي من فريقه الحالي تورونتو.

وذكرت التقارير أن تورونتو مستعد أن يتقدم بعرض يتضمن عقدا لمدة خمسة أعوام يتقاضى لينارد (27 عاما) بموجبه 190 مليون دولار عن الفترة بأكملها.

عبر أوجيري عن ثقته في بقاء لينارد المتوج سابقاً باللقب مع سان أنطونيو سبيرز، حتى إذا فعل بند فسخ عقده "سننتظر. هو لاعبنا ونجم كبير، وسننتظر".

تابع الرئيس البالغ 48 عاماً "نقارب الأمور بطريقة استعادة الجميع في الفريق. هذه اولوية لنا".

وأصبح تورونتو أول فريق كندي يحرز اللقب الاميركي بعد تغلبه على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في سلسلة الدور النهائي.

ولد أوجيري في إنكلترا لطالبين نيجيريين تركا البلد الإفريقي، عندما كان ماساي في الثانية مارس كرة القدم في طفولته حتى اكتشافه كرة السلة مراهقاً، وكان مثاله الأعلى الأسطورة النيجيرية الأصل حكيم أولاجوون.

انتقل أوجيري إلى الكشف عن اللاعبين وتعاقد معه رابتورز كمدير دولي للبحث عن لاعبين قبل تعيينه مديراً عاماً مساعداً في 2008.

بعدها بسنتين، انتقل إلى دنفر كمدير لعمليات كرة السلة، وفي 2013 أصبح أول شخص غير أميركي يتم اختياره إداري السنة في الدوري الأميركي للمحترفين. في 2013، عاد أوجيري إلى رابتورز مديرا عاما ثم تبوأ منصب الرئيس بعد ثلاث سنوات.

