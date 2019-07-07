ديفيس يلحق بكازنس وغرين وكوك في ليكرز

ويأمل ليكرز أن يساهم ديفيس مع ليبرون جيمس في إعادة الفريق لمكانته التاريخية كثاني أعظم أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورأى مدير عام النادي روب بيلينكا أن "أنطوني ديفيس هو دون شك أكثر اللاعبين الشبان المتكاملين هيمنة في يومنا هذا من الدوري الأميركي للمحترفين"، معتبراً أن "أنتوني يمثل كل شيء ندافع عنه، بالتزامه الثابت بالتميز كشخص ورياضي على السواء".

وتابع "هذه هي لحظة تاريخية لمؤسسة ليكرز، ولا يمكن أن نكون أكثر فخراً بالحصول عليه".

وأشار ليكرز الذي غاب عن الأدوار الإقصائية للموسم السادس توالياً رغم تعاقده مع جيمس كلاعب حر أيضاً، إلى أنه حصل على خدمات ديفيس في صفقة تبادل مع نيو أوليانز بيليكانز تضمنت تخليه عن لونزو بول، جوش هارت، براندن إينغرام، حقوق اختيار دياندري هانتر في "درافت 2019"، خيارين في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري، ومبلغ مالي.

وكجزء من الصفقة أيضاً، أرسل ليكرز أيزاك بونغا، جيميريو جونز، الألماني موريتس فاغنر وخياره في الجولة الثانية من الـ"درافت" إلى واشنطن ويزاردز، مقابل أن يدفع الأخير مبلغاً مالياً إلى بيليكانز.

ويعتبر ديفيس من أبرز لاعبي الدوري، وخاض مباراة كل النجوم "أول ستارز" ست مرات وحقّق ما معدله 23 نقطة في المباراة الواحدة خلال مواسمه السبعة مع بيليكانز الذي ضمه إلى صفوفه كالخيار رقم واحد في "درافت 2012".

وسبق لديفيس أن لعب إلى جانب ليبرون جيمس مع المنتخب الأميركي الفائز بذهبية أولمبياد لندن عام 2012.

كما أعلن ليكرز، الفائز بلقب الدوري 16 مرة لكن آخرها يعود إلى 2010، عن عدة تعاقدات أخرى، بينها ديماركوس كازنس، داني غرين وكوين كوك.

ويشكل كازنس الذي خاض مباراة "أول ستارز" أربع مرات، إضافة هامة جداً لليكرز بفضل خبرته، إذ خاص 565 مباراة في الدوري بألوان ساكرامنتو كينغز، نيو أورليانز بيليكانز وغولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي.

ولم يكشف ليكرز أي تفاصيل مالية عن صفقة التعاقد مع كازنس، لكن وسائل الإعلام تحدثت عن عقد لعام واحد مقابل 3,5 مليون دولار.

وكان ميامي هيت مهتماً جداً بضم كازنس، لكن ديفيس الذي لعب إلى جانبه في بيليكانز، أقنعه بالانضمام إلى ليكرز بحسب وسائل الإعلام.

أما بالنسبة لغرين، فيعتبر أيضاً عنصراً مؤثراً جداً إذ شارك أساسياً في 80 مباراة مع تورونتو رابتورز الموسم الماضي وساهم في قيادته إلى اللقب للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً ما معدله 10,3 نقاط مع 4 متابعات و1,6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، فيما كان كوك ضمن تشكيلة ووريرز الفائزة باللقب عام 2018.