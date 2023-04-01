ديفيس يعزّز آمال ليكرز بالملحق رغم إصابته

أظهر لاعبو ليكرز شخصية قوية بتعويض تأخرهم 13 نقطة في الربع الثالث، على غرار ديفيس العائد من غرف الملابس وهو يعرج، فأنهى المباراة برصيد 38 نقطة و17 متابعة.

ولم يكن أسطورة الدوري ليبرون جيمس في يومه، فنجح في 7 محاولات من 19، منهياً المباراة برصيد 18 نقطة و10 متابعات.

ولدى الخاسر، ترك الفرنسي رودي غوبير زملاءه في الشوط الثاني مصاباً بركبته، بعد تسجيله 14 نقطة و11 متابعة.

واللافت أن رصيد ليكرز أصبح إيجابياً مع 39 فوزاً و38 خسارة، قبل أربع مباريات على انتهاء الدور المنتظم.

ارتقى إلى المركز السابع في المنطقة الغربية، فيما تراجع مينيسوتا إلى التاسع.

بمقدوره حسابياً الوصول إلى المركز السادس، وبالتالي التأهل مباشرة إلى البلاي أوف. لكن اللحاق بغولدن ستايت ووريرز (41-37) حامل اللقب والفائز على سان أنطونيو سبيرز 130-115 بفضل الثنائي الضارب ستيفن كوري (33 نقطة) وكلاي تومسون (31) يبدو صعباً.

كما أن جاره كليبرز يصعّب الأمور بدوره كونه يملك ذات رصيد ووريرز، رغم سقوطه أمام مضيفه ممفيس غريزليز ثاني الغربية 108-94.

وضيّق غريزليز الخناق على دنفر ناغتس متصدر المنطقة الذي سقط ضد مضيفه فينيكس صنز الرابع (100-93) بفضل تألق كيفن دورانت.

فبعد اكتفائه بـ16 نقطة خلال الفوز على مينيسوتا تمبروولفز قبل يومين، بعد عودته إثر غياب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، ارتقى دورانت إلى مستوياته المعهودة مسجلاً 30 نقطة مع 11 تسديدة ناجحة من أصل 15 محاولة.

أضاف ديفن بوكر 27 نقطة لفينيكس الذي استفاد من غيابات عدة في صفوف ناغتس، أبرزها الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري مرتين وأحد المرشحين للمنافسة على الجائزة الفردية هذا الموسم أيضًا، بالإضافة الى جمال موراي ومايكل بورتر جونيور.

في القسم الشرقي، بعد يوم من فوزه الخارق على ميلووكس باكس المتصدر بفارق 41 نقطة في معقل الاخير، حقق بوسطن سلتيكس انتصاره الثاني توالياً على حساب ضيفه يوتا جاز 122-114.

وكان جايسون تايتوم الأفضل في صفوف الفائز مع 39 نقطة و11 متابعة.

إمبيد يقود فيلادلفيا للفوز على رابتورز

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه تورونتو رابتورز 117-110 بفضل جهود كل من الكاميروني جويل إمبيد (25 نقطة، 12 متابعة) وجيمس هاردن (23 نقطة، 11 متابعة).

وعزز فيلادلفيا مركزه الثالث أمام كليفلاند كافالييرز الذي سقط على أرضه ضد نيويورك نيكس 130-116.

وقدم جايلن برونسون نجم نيكس أداء مذهلاً مسجلاً 48 نقطة و9 تمريرات حاسمة لتذهب النقاط الـ42 التي سجلها دونوفان ميتشل لكافز سدى.

عزز نيكس مركزه الخامس أمام بروكلين نتس الفائز على ضيفه أتلانتا هوكس 124-107 بفضل 42 نقطة لميكال بريدجز.

انتصار ثمين لنتس (42-35) الذي وسّع قليلا الفارق مع ميامي السابع (40-37)، ليبقى على المسار الصحيح نحو بطاقة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

