ديترويت آخر المتأهلين ووداع وايد ونوفيتسكي

وودع النجمان دواين وايد والألماني ديرك نوفيتسكي المنافسات الاحترافية.

وفي ظل خسارة مطارده على المركز الثامن في المنطقة الشرقية تشارلوت هورنتس أمام أورلاندو ماجيك، كان ديترويت سيضمن تأهله بصرف النظر عن نتيجة مباراته ضد مضيفه نيكس على ملعب "ماديسون سكوير غاردن".

لكن فوز ديترويت على نيكس، أسوأ فريق في الدوري (17-65)، لم يكن صعباً، إذ نجح بيستونز بتحقيقه بسلاسة برغم غياب نجمه بلايك غريفين المصاب بركبته، ليبلغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى منذ 2016.

وبعد دخوله من دكة البدلاء، سجل لوك كينارد 27 نقطة لبيستونز بينها 4 ثلاثيات، فيما أضاف الموزع ريجي جاكسون 21 نقطة و7 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز أندريه دروموند 20 نقطة و18 متابعة.

وستكون مواجهة ديترويت في الدور الأول من البلاي أوف بالغة الصعوبة ضد ميلووكي باكس متصدر الدوري.

وشكلت النتيجة دفعة معنوية كبيرة لمدرب ديترويت دواين كايسي الذي قاد فريقه إلى الأدوار الاقصائية في موسمه الأول.

وكانت إقالة كايسي (61 عاماً) صعبة من تورونتو رابتورز الموسم الماضي برغم تحقيقه معه 59 فوزاً "لا نزال في طور النمو. نحن متقدمون (عن الخطة الموضوعة). هذه الخطوة الأولى بالنسبة لنا، لشباننا الصغار باختبار البلاي أوف ولفهم متطلبات الوصول، وآمل في القيام ببعض الضجيج هناك".

في المقابل، لم تجنب 43 نقطة من الموزع كيمبا ووكر خسارة تشارلوت هورنتس أمام ضيفه أورلاندو ماجيك 122-114.

وأضاف للخاسر الذي حل تاسعاً في المنطقة الشرقية (39-43) جيريمي لامب 22 نقطة (بينها 4 ثلاثيات) ومايلز بريدجز 18 نقطة.

وقال مدرب تشارلوت جيمس بوريغو "لقد فزنا على فرق كبيرة وأدخلنا لاعبين صغار السن، نحن في دينامية جيدة".

وأشاد بصانع ألعاب الفريق المخضرم الفرنسي طوني باركر الذي لن يشارك في البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2001 "لقد خاطر بالانضمام إلينا وجلب لنا خبرته وطاقته".

ولم يوضح مدرب هورنتس ما إذا كان باركر (36 عاماً) الذي أحرز أربعة ألقاب مع سان أنطونيو سبيرز بين 2003 و2017، سيضع حداً لمسيرته الزاخرة.

وخاض باركر الذي سيبلغ السابعة والثلاثين في أيار/مايو المقبل، 56 مباراة مع هورنتس من دون أن يكون أساسياً.

وبلغ معدل تسجيله 9.5 نقاط و3.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، لكنه غاب عن آخر 13 مباراة بقرار من مدرّبه.

في المقابل، برز مع أورلاندو الذي حل سابعاً في المنطقة البديل تيرينس روس مع 35 نقطة بينها 6 ثلاثيات وآرون غوردون (27 نقطة). ويلتقي أورلاندو في البلاي أوف وصيف المنطقة تورونتو رابتورز.

ليبرون بين المتفرجين

وأنهى الثنائي وايد ونوفيتسكي مسيرته بخوض المباراة الأخيرة في دوري المحترفين.

وودع هيت الجماهير في مباراة فريقه ميامي هيت مع مضيفه بروكلين نتس (94-113) في مباراة حضرها أصدقاؤه النجوم ليبرون جيمس وكارميلو أنطوني وكريس بول.

وفي المباراة التي خسرها فريقه، صاحب المركز العاشر في المنطقة الشرقية، سجل وايد (37 عاماً) تريبل دابل (أكثر من 10 في ثلاث فئات إحصائية) مع 25 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

صدام بين هيوستن ويوتا

بدوره، احتفل نوفيتسكي (40 عاماً) بليلته الأخيرة مع دالاس الذي خاض معه 21 موسماً، في مباراة على أرض خصمه في ولاية تكساس سان أنطونيو.

وسجل سادس أفضل مسجل في تاريخ الدوري وبطل 2011 والأوروبي الوحيد الذي يختار أفضل لاعب في الدوري، 20 نقطة و10 متابعات خلال خسارة فريقه 94-105.

قال نوفيتسكي "الاحساس غريب، أشعر بالارتياح، وأعرف أنه سيكون كذلك لعدة أشهر وربما لسنوات".

وعلّق مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش الذي طالب لاعبيه عدم الدفاع على نوفيتسكي في تسديدته الأخيرة "شاهدنا للمرة الأخيرة لاعبا تاريخياً في الدوري يقدم مباراة كبيرة".

وتغلّب أوكلاهوما سيتي على ميلووكي باكس متصدر الدوري 127-116 مع تريبل دابل لموزعه النجم راسل وستبروك هي الـ138 في مسيرته، فتساوى في المركز الثاني التاريخي مع الأسطوري ماجيك جونسون.

واختتم غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في آخر موسمين الدور المنتظم بخسارة ضد ممفيس غريزليز 117-132، من دون أي انعكاس لصدارته المنطقة الغربية.

وتغير ترتيب المنطقة الغربية بفوز بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 136-131 بعد التمديد، برغم تأخره بفارق 28 نقطة الترتيب.

وأنزل بورتلاند هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن عن المركز الثالث في المنطقة الغربية، ما يعني أن الأخير سيواجه يوتا جاز الخامس في الدور الأول في موقعة قوية.