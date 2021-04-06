دونتشيتش يُنهي سلسلة انتصارات جاز وخوف على هاردن

وتألق دونتشيتش (22 عاماً) هجوميا أمام جاز الساعي لفوزه العاشر تواليا، فسجل 6 رميات ثلاثية من نقاطه الـ 31، وأضاف إلى سجله 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وحقق مافريكس فوزه الخامس توالياً، وحافظ على مركزه السابع في المنطقة الغربية مع 28 فوزاً مقابل 21 خسارة.

ودخل مافريكس اللقاء على ملعبه "أميركان إرلاينز سنتر"، مدركاً أهمية غياب لاعبه اللاتفي بورزينغيس بسبب التواء في المعصم الأيمن قبل ساعات من موعد اللقاء المنتظر، حيث توجب على زملائه بذل المزيد من الجهد، فبرز دوريان فيني - سميث مع 23 نقطة، منها 5 رميات من خارج القوس، وجايلن برونسون من على مقاعد البدلاء مع 20 نقطة.

وأضاف الثنائي جوش ريتشاردسون 17 وتيم هاردواي جونيور 16 نقطة.

سيطر دالاس على المباراة منذ البداية، فتقدم 27 - 25 مع نهاية الربع الاول، ليعود ويسجل 37 نقطة مقابل 27 لمنافسه في الربع الثالث.

وأكد مدرب مافريكس ريك كارلايل أن فريقه كان مصمماً على الفوز بعد الخسارة المؤلمة التي تلقاها أمام يوتا 101- 120 في كانون الثاني/يناير 2021.

وقال "الفارق هو أننا فرضنا أسلوبنا البدني أكثر من السابق"، مضيفاً "كان ذلك قبل سنوات ضوئية. كنا نعرف أنه يتوجب علينا أن نلعب بحضور أكبر الليلة".

وأثنى كارلايل على أداء فيني - سميث الذي استعاد مستواه بعدما غاب عن 9 مباريات هذا الموسم أثر إصابته بفيروس كورونا.

وتحدث مدرب مافريكس عن أهمية اللاعب العائد إلى الملاعب بقوله "هو جزء مهم لفريقنا. احتجنا إلى اسلوبه الدفاعي، والتقاطه للكرات المرتدة وتسجيله للنقاط. قام بكل شيء هذه الليلة".

واعتمد يوتا، صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (38 فوزاً مقابل 12 هزيمة)، على جهود صانع ألعابه دونوفان ميتشل، فسجل 16 نقطة ومرر 4 كرات حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وكان أبرز المسجلين في صفوف الخاسر مايك كونلي مع 28 نقطة، فيما أضاف الثنائي الكرواتي بويان بوغدانوفيتش وجوردان كلاركسون من على مقاعد البدلاء 16 نقطة لكل منهما.



نتس يحسم ديربي نيويورك

وفي مباراة ثانية، سجل كايري إرفينغ 40 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة لفريقه بروكلين نتس، في مباراة الفوز على نيويورك نيكس 114 - 112 في ديربي مدينة "التفاحة الكبيرة".

وتبادل الفريقان التقدم 15 مرة في المباراة، قبل أن ينجح بروكلين في سدّ فجوة من 14 نقطة في الربع الثاني في طريقه للفوز.

وأشاد إرفينغ بقدرة فريقه على العودة إلى أجواء المباراة، قائلاً "أنا آسف للجماهير في المنزل ولعائلتي، يجب أن أكون أفضل".

وتابع "نريد أن نبقى معاً. تعرّضنا لإصابات ولكننا نريد متابعة اللعب بقوة".

غير أن اصابة النجم جيمس هاردن نغصت فرحة الفوز لنتس الذي شاهد لاعبه يخرج باكراً من أرض الملعب، وتحديداً بعد أربع دقائق من صافرة البداية بعدما مرر 3 كرات حاسمة والتقط كرة مرتدة من دون أن يسجل، بسبب آلام شعر بها في أوتار الركبة اليمنى.

وانضم هاردن إلى لائحة طويلة من الغائبين على غرار بلايك غريفين وكيفن دورانت وتايلر جونسون ولاندري شاميت.

قال مدرب نتس ستيف ناش أن الفريق قرر سحب هاردن من الملعب كإجراء احترازي من دون أن تكون هناك أي مؤشرات تظهر إمكانية تعرض لاعب هيوستن روكتس السابق لإصابة ستبعده لفترة طويلة.

وأكد ناش أن الفريق الطبي "تنبه إلى وجود عيب في ركبته" وأن "تمارين القوة جاءت طبيعية".

وأضاف "يتوجب علينا حمايته، الأمر مخيب جداً لجيمس ولكن لا يمكننا المخاطرة به اذا كنا قادرين على عدم القيام بذلك. اعتقدت أن القرار الصحيح هو عدم المخاطرة".

وأردف "شعر بشيء لذا سنعتمد جانب الحذر. لا يوجد أي مؤشر على انها اصابة لفترة طويلة"، خاتماً "علينا فقط أن نمضي يوماً بعد يوم ونراقب ونأمل ألاّ تكون فترة طويلة".

ولعب جيف غرين دور المساند الأول لزميله إرفينغ، فسجل 23 نقطة مقابل 16 لجو هاريس. وأضاف أليز جونسون من على مقاعد البدلاء 12.

وكان أفضل مسجل في صفوف الفريق الخاسر آر جي باريت مع 22 نقطة، فيما أضاف ريجي بولوك 21 ويوليوس راندل 19.

واستعاد نتس بفضل هذا الفوز صدارة المنطقة الشرقية منفرداً مع 35 فوزاً مقابل 16 خسارة، فيما يحتل نيكس المركز الثامن (25-26).

