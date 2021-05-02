دونتشيتش يقود دالاس مافريكس للفوز على ويزاردز

وكانت هذه "تريبل دابل" الأولى لدونتشيتش (22 عامًا) منذ 15 آذار/مارس.

وقال ريك كارلايل مدرب دالاس بعد الفوز "الجميع يتوقع هذه العظمة منه كل ليلة. فكرّوا فقط في ذلك، إنه في سن الثانية والعشرين وهناك هذا الكم من التوقعات منه كل ليلة. لكنه لاعبٌ رائعٌ".

وتابع "يقوم بعمل رائع لتحمّل واستيعاب كل ذلك".

سجل دوريان فيني-سميث الثلاثية الحاسمة بتمريرة من دونتشيتش قبل تسع ثوانٍ من النهاية أمام زهاء 4300 متفرج سُمح لهم بالتواجد في "أميريكان ايرلاينز سنتر" مع استمرار القيود بسبب جائحة فيروس كورونا.

أنهى فيني-سميث المباراة مع 22 نقطة، مقابل 17 للألماني ماكسي كليبر و16 لتيم هارداواي لصالح مافريكس الذي حقق انتصاره الـ36 هذا الموسم مقابل 27 هزيمة.

من جانب الخاسر، لم يساهم سجل راسل ويستبروك القياسي هذا الموسم مع 42 نقطة من تجنيب ويزاردز الخسارة.

سجل دونتشيتش ثنائية قبل 34 ثانية معادلاً 122-122. وأعاد برادلي بيل الذي أنهى اللقاء مع 29 نقطة التقدم للضيوف مع رميتين حرتين قبل 26 ثانية قبل أن يمرر دونتشيتش الكرة لفيني-سميث الذي سجل الثلاثية الحاسمة.

وباءت محاولة ثلاثية لبيل بالفشل في آخر ثانيتين كانت لتهدي الفوز لفريقه.

وقبل تسع مباريات على نهاية الموسم المنتظم، يجد ليكرز (36 انتصارًا و27 هزيمة) نفسه في المركز السادس على بعد مقعد واحد من السابع الذي يحتله بورتلاند ترايل بلايزرز (35 انتصارًا و28 هزيمة) والذي يخوض ملحق التأهل إلى الادوار الاقصائية.

