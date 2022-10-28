دونتشيتش يعمق جراح نتس وكوري يعيد ووريرز إلى سكة الانتصارات

وحقق دونتشيتش 11 متابعة مع 14 تمريرة حاسمة ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيو أورليانز بيليكانز.

وهي الـ"تريبل دابل" الـ47 لدونتشيتش في مسيرته الاحترافية في الموسم العادي في الدوري الأميركي، وعزز صدارته لائحة الهدافين هذا الموسم بمعدل 36,3 نقطة في المباراة الواحدة.

ويدين مافريكس بفوزه إلى تألق كل من تيم هارداواي صاحب 18 نقطة والألماني ماكسيميليان كليبر الذي سجل 15 نقطة وكريستيان وود الذي أضاف 11 نقطة مع ست متابعات وجوش غرين صاحب 10 نقاط.

وتألق النجمان كايري إرفينغ وكيفن دورانت في صفوف نتس بتسجيل الأول 39 نقطة مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 37 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة وثلاث متابعات، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب الفريق للخسارة.

ولم تكن حال لوس أنجليس كليبرز أفضل من نتس ومني بخسارته الثالثة توالياً عندما سقط أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-118.

وخاض كليبرز المباراة في غياب نجمه العائد من الإصابة لينارد ضمن خطة النادي لإعادته تدريجياً إلى أجواء المنافسة بعد عام ونصف من إصابة خطيرة في الركبة.

وكان نورمان باول أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 21 نقطة، وأضاف ريجي جاكسون 18 نقطة والكرواتي إيفيتسا زوباتس 12 نقطة مع 18 متابعة، فيما اكتفى النجم بول جورج بتسجيل 10 نقاط فقط مع سبع متابعات.

وفرض نجم كليبرز السابق شاي جيلجيوس-ألكسندر نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله 24 نقطة لثاندر، وأضاف لو دورت 21 نقطة وتري مان 14 نقطة.



وأعاد النجم ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بتسجيله 33 نقطة في سلة الضيف ميامي هيت وقاده إلى الفوز 123-110.

وساهم الثنائي كلاي طومسون (19 نقطة) والجناح أندرو ويغينز (18 نقطة مع 10 متابعات) في الفوز الثالث لووريرز في خمس مباريات هذا الموسم.

في المقابل، برز جيمي باتلر في صفوف ميامي هيت بتسجيله 27 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة وست متابعات، وأضاف بام أديبايو 26 نقطة وثماني متابعات)، فيما اكتفى تايلر هيرو بتسجيل 7 نقاط فقط.

ومني ساكرامنتو كينغز بخسارة جديدة بسقوطه أمام ممفيس غريزليز 110-125.