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الدوري الأميركي للمحترفين

دونتشيتش ومافريكس يكسبان المعركة ضد يانيس وباكس

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كسب السلوفيني لوكا دونتشيتش معركته المباشرة مع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسمين الأخيرين، ليقود دالاس مافريكس للفوز على مضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب 118-112 الاحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

AFP

سجل دونتشيتش (23 عامًا) 32 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات ليعود مافريكس إلى الانتصارات بعد سقوطه أمام واشنطن ويزاردز الجمعة.

وقدم دالاس أداء جماعيًا بعد أن تجاوز ستة لاعبين عتبة العشر نقاط، أفضلهم بعد السلوفيني، دوايت باول مع 22 وريجي بولوك مع 16.

وحقق دالاس، الضامن تأهله إلى الأدوار الاقصائية، انتصاره الـ49 هذا الموسم مقابل 30 خسارة ليبقى خامسًا في المنطقة الغربية.

من جهته، مني باكس بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز، وهو يحتل المركز الثالث في الشرقية بسِجِل 48-30 وسبق أن ضمن تأهله إلى "بلاي أوف".

كان أنتيتوكونمبو الأفضل في ميلووكي مع 28 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف جرو هوليداي 20.

وفي مباراة أخرى مبكرة الأحد، فاز بوسطن سلتيكس 144-102 على ضيفه واشنطن ويزاردز على ملعب "تي دي غاردن". 
 

دالاس مافريكس الدوري الأميركي للمحترفين يانيس أنتيتوكونمبو لوكا دونتشيتش
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