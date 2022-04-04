دونتشيتش ومافريكس يكسبان المعركة ضد يانيس وباكس

سجل دونتشيتش (23 عامًا) 32 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات ليعود مافريكس إلى الانتصارات بعد سقوطه أمام واشنطن ويزاردز الجمعة.

وقدم دالاس أداء جماعيًا بعد أن تجاوز ستة لاعبين عتبة العشر نقاط، أفضلهم بعد السلوفيني، دوايت باول مع 22 وريجي بولوك مع 16.

وحقق دالاس، الضامن تأهله إلى الأدوار الاقصائية، انتصاره الـ49 هذا الموسم مقابل 30 خسارة ليبقى خامسًا في المنطقة الغربية.

من جهته، مني باكس بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز، وهو يحتل المركز الثالث في الشرقية بسِجِل 48-30 وسبق أن ضمن تأهله إلى "بلاي أوف".

كان أنتيتوكونمبو الأفضل في ميلووكي مع 28 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف جرو هوليداي 20.

وفي مباراة أخرى مبكرة الأحد، فاز بوسطن سلتيكس 144-102 على ضيفه واشنطن ويزاردز على ملعب "تي دي غاردن".

