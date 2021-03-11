دونتشيتش وبورزينغيس يقودان دالاس للفوز على سبيرز

وينطلق القسم الثاني من الدوري الأميركي المنتظم الخميس، لكن رابطة الدوري طلبت من الفرق الأربعة المذكورة آنفا العودة المبكرة الى الملاعب.

وحقق دونتشيتش "التريبل دابل" الثالث والثلاثين في مسيرته بتسجيله 22 نقطة مع 12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

واحتل النجم السلوفيني بعمر الثانية والعشرين وبعد خوض 166 مباراة في الدوري الأميركي، المركز الحادي عشر في ترتيب "التريبل دابل" بالتساوي مع بوب كوزي في تاريخ الدوري، في حين سجل بورزينغيس 28 نقطة بينها 13 في الربع الاخير مع 14 متابعة ليقودا فريقهما الى تحقيق الفوز الرابع تواليا والحادي عشر في آخر 14 مباراة.

في المقابل، كان ديمار ديروزان أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وقال دونتشيتش "لم نلعب جيدا هذا المساء لكن مستوانا يتحسن من مباراة الى اخرى".

أما مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش فقال "اعتقد بأننا قمنا بعمل جيد لتحييد خطورة دونتشيتش لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء الذهنية".

وكان سان انتونيو متقدما في نهاية الشوط الأول (59-52) لكنه دفع ثمن عدم فعالية لاعبيه في الربع الأخير حيث فشلوا في 11 تسديدة تواليا في الدقائق الثماني الاخيرة واكتفوا بتسجيل 18 نقطة خلاله فقط مقابل 28 لمنافسه.

وفيمباراة ثانية، تفوق ممفيس غريزليز بشكل واضح على واشنطن ويزاردز ليخرج بفوز مريح 127-112 امام 1900 متفرج تناثروا في مدرجات "فيديكسفوروم ارينا".

وفرض الليتواني جوناس فالانسيوناس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 29 نقطة و10 متابعة للفائز الذي اضاف له النجم الشاب جا مورانت 21 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

أما أفضل مسجل في صفوف ويزاردز فكان برادلي بيل الذي شارك في مباراة كل النجوم الاحد مع 21 نقطة. اما المخضرم راسل وستبروك الذي يدافع عن الوان ثالث فريقه له في غضون السنتين الاخيرتين 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة محققا الدابل دابل الثالث عشر تواليا.