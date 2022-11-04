دوري "أن بي ايه": سقوط رابع توالياً لغولدن ستايت ورقم قياسي ليوكيتش في تريبل دبل



ودخل ووريررز المباراة مصمماً على وقف سلسلة هزائمه لكن الثغرات الدفاعية ظهرت مجدداً في صفوف كتيبة ستيف كير، وحتى نهاية الشوط الأول كان في طريقه إلى تحقيق ذلك بتقدمه بفارق 12 نقطة (65-53)، لكن أورلاندو انتفض في الربع الثالث وسجل 43 نقطة ونجح في دخول الربع الأخير مقلصاً الفارق إلى نقطتين فقط.



ويحقق غولدن ستايت بداية سيئة في حملة دفاعه عن اللقب لأنّ سجله يتضمن 3 انتصارات فقط مقابل 6 هزائم في 9 مباريات خاضها حتى الآن.

واذا كان نجم غولدن ستايت ستيفن كوري سجل 39 نقطة في المباراة متخطياً حاجز الـ30 نقطة للمرة السابعة هذا الموسم، فقد فرض لاعب ماجيك جالين ساغس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 9 نقاط بينها ثلاثيتان في الدقيقتين الأخيرتين ليقلب تخلف فريقه ويحسم النتيجة في صالحه منهياً اللقاء مع 26 نقطة.



وسنحت لكلاي طومسون من ووريرز فرصة حسم النتيجة في الثواني الأخيرة لكن تسديدته لم تكن موفقة.



وأكد غاغس سعادته بالفوز مشيداً بفريقه بالقول: "إننا فريق رائع، لقدم قمنا بالأمور الصحيحة منذ منذ مطلع الموسم".



وأضاف: "كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصارات في بعض المباريات المتقاربة النتيجة مؤخراً وتحادثنا في الموضوع مع كافة اللاعبين وقمنا بتغيير بعض الأمور".



وتابع: "يتعيّن علينا أن نعتاد على تحقيق الانتصارات والتعامل بشخصية مع لحظات كهذه في نهاية المباريات لكي نحسمها في صالحنا".

ويملك أورلاندو أسوأ سجل حتى الآن في الدوري الأميركي هذا الموسم بعد أن حقق فوزه الثاني فقط مقابل 7 هزائم.

أما ستيف كير فأعرب عن خيبة أمله من خسارة فريقه بالقول: "على كل حال، من الصعب الفوز في مباراة ضمن الدوري الأميركي عندما تمنح الفريق المنافس هذا الكم من الرميات الحرة (46 رمية)" مناشداً جميع أفراد لاعبيه وتحديداً الشبان للمساهمة دفاعياً.



تريبل دبل ليوكيتش

وفي مباراة أخرى، حسم دنفر ناغتس مباراته مع أوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز عليه 122-110 بفضل تريبل دبل لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش (15 نقطة و13 متابعة و14 تمريرة حاسمة) واضعاً حداً لسلسلة من 4 انتصارات لمنافسه توالياً.

وهي المرة الـ79 التي يحقق فيها يوكيتش تريبل دبل في مسيرته والثالثة هذا الموسم ليتخطى الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة ويلت تشامبيرلاين.



وساهم أيضاً كل من آرون غوردون وجمال موراي في فوز دنفر بتسجيلهما 27 و24 نقطة توالياً.

في المقابل، كان شاي جيلجيوس ألكسندر أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 37 نقطة.



تقدم دنفر 13-0 في مطلع المباراة ثم بفارق 14 نقطة في نهاية الشوط الأول، لكن ثاندر ردّ التحية ونجح في دخول الربع الأخير متقدماً بفارق نقطتين.



وكانت الكلمة الأخيرة لدنفر الذي سجل 29 نقطة في الربع الأخير مقابل 15 فقط لمنافسه.

