دورانت يقود نتس مع 45 نقطة وبايسرز يصدم ليكرز

ولم يكن دورانت الوحيد الذي تألق تسجيلاً في الأمسية، إذ أحرز ديفن بوكر 44 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز 122-117 على ساكرامنتو كينغز، كما سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 41 نقطة الأعلى في مسيرته ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 142-127 على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز.

هذا وحقق بوسطن سلتيكس فوزًا سهلاً على ضيفه تشارلوت هورنتس 140-105 وتقدم من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، فيما عاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من تأخر 16 نقطة ليفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 104-101 مع عودة نجمه الكاميروني جويل إمبيد من الاصابة.

في لوس أنجليس، سجل اللاعب المبتدئ أندرو نيمبهارد ثلاثية قاتلة مع نهاية الوقت ليمنح إنديانا بايسرز فوزًا مثيرًا 116-115 على ليكرز.

