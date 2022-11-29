English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الدوري الأميركي للمحترفين

دورانت يقود نتس مع 45 نقطة وبايسرز يصدم ليكرز

من قبل

سجل كيفن دورانت 45 نقطة، الأعلى هذا الموسم، ليقود بروكلين نتس لفوز صعب 109-102 على أورلاندو ماجيك الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

reuters

ولم يكن دورانت الوحيد الذي تألق تسجيلاً في الأمسية، إذ أحرز ديفن بوكر 44 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز 122-117 على ساكرامنتو كينغز، كما سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 41 نقطة الأعلى في مسيرته ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 142-127 على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز.

هذا وحقق بوسطن سلتيكس فوزًا سهلاً على ضيفه تشارلوت هورنتس 140-105 وتقدم من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، فيما عاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من تأخر 16 نقطة ليفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 104-101 مع عودة نجمه الكاميروني جويل إمبيد من الاصابة.

في لوس أنجليس، سجل اللاعب المبتدئ أندرو نيمبهارد ثلاثية قاتلة مع نهاية الوقت ليمنح إنديانا بايسرز فوزًا مثيرًا 116-115 على ليكرز. 
 

كيفن دورانت أورلاندو ماجيك الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس
السابق NBA - فوز ثلاثي المقدمة في الش
اقرأ
NBA - فوز ثلاثي المقدمة في الشرقية سلتيكس وباكس وكافالييرز
التالي
-

آخر الأحداث

>