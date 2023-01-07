دورانت يقود نتس لحسم قمته مع بيليكانز

وتمكن دورانت من تسجيل 33 نقطة وقدم 3 تمريرات و10 متابعات.

في المقابل، غاب عن بيليكانز نجميه زيون وليامسون وبراندون إنغرام للإصابة، لكنه قدّم أداءً عنيداً أمام ضيفه.

وحقق نيو أورليانز بداية قوية تقدم فيها بفارق عشر نقاط في الربع الأول، بعد ثلاثية جميلة من ناجي مارشال. لكن نتس دخل في أجواء المباراة وصنع تقدما كبيراً في الربع الثالث بواقع 35-21.

وإلى دورانت، برز النجم الآخر كايري إرفينغ (19 نقطة) في الوقت الحاسم، مسجلاً ثلاثية بعيدة المدة قبل 43 ثانية على نهاية الوقت وواضعاً فريقه في المقدمة 106-100، قبل أن يزرع رميتين حرتين ضمنتا الفوز.

قال دورانت البالغ 34 عاماً "كانت حكاية من شوطين. حتى لو لم نكن قادرين على الردّ مطلع المواجهة، واصلنا الضغط وحصدنا فوزاً صلباً".

وعادل تشارلوت هورنتس الرقم القياسي لعدد النقاط في الربع الاول، عندما سجّل 51 نقطة في سلة مضيفه ميلووكي باكس ثم تغلّب عليه 138-109.

وكان غولدن ستايت ووريرز قد حقق هذا الانجاز عام 2019 في سلة دنفر ناغتس.

وكان تييري روزيير أفضل مسجل لدى تشارلوت، مسجلا 39 نقطة، وأضاف الموزّع لاميلو بول 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة وبي جاي واشنطن 23 نقطة ولاعب الارتكاز مايسون بلاملي 17 نقطة و15 متابعة.

في المقابل، اكتفى النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 9 نقاط في 22 دقيقة مع باكس.

وللمرة الأولى هذا الموسم يحقق لوس أنجليس ليكرز أربعة انتصارات متتالية، بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 130-114.

وسجّل النجم المخضرم ليبرون جيمس 25 نقطة، بالإضافة إلى 7 متابعات و10 تمريرات حاسمة، فيما استمر غياب زميله النجم الآخر أنتوني ديفيس بسبب الاصابة.

وأضاف كندريك نان 23 نقطة بعد نزوله من مقاعد البدلاء والألماني دنيس شرودر 21، فيما كان تراي يونغ الأفضل لدى الخاسر مع 32 نقطة.

عاشر تريبل دابل ليوكيتش



وفي دنفر، حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" العاشر هذا الموسم بتسجيله 28 نقطة، 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود ناغتس إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز 121-108.

وخسر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام شيكاغو بولز 112-126.

وكان الموزع زاك لافين أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله 41 نقطة، وأضاف لاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) بتسجيله 19 نقطة، 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وغاب عن فيلادلفيا عملاقه الكاميروني جويل إمبيد للمرة الثانية توالياً بسبب أوجاع في قدمه اليسرى.

وحقق نيويورك نيكس الفوز على تورونتو رابتورز 112-108 ، في مباراة برز فيها جوليوس راندل مع 32 نقطة و11 متابعة.