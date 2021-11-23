دورانت يقود بروكلين نتس للانفراد بصدارة الشرقية

من جانبه حقق فينيكس صنز انتصاره الـ 13 توالياً بعد فوزه على سان أنطونيو سبيرز 115-111 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين.

أثبت دورانت، العائد بعد غياب لمباراة واحدة لإراحة كتفه الأيمن، نجاعته في الرميات الحرة مسجلاً 10 من دون أي خطأ في هذا الامتحان، منها أربع حاسمة في الثواني الـ 13 الأخيرة، وأضاف إلى سجله التهديفي 9 تمريرات حاسمة و6 مرتدات و3 صدات، ليساهم في قلب تأخر نتس بفارق 12 نقطة في الربع الثالث إلى فوز ثالث توالياً.

وشكّل لاماركوس ألدريدج أيضاً ورقة رابحة في عودة نتس إلى أجواء اللقاء بتسجيله 21 نقطة إلى 11 مرتدة، فيما أضاف الاسترالي باتي ميلز 17 نقطة وجيمس هاردن 14.

وخاض نتس اللقاء من دون جو هاريس عقب تعرضه لإصابة في كاحله وكايري إرفينع المُبعد عن الفريق بسبب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا.

وانفرد نتس بفضل هذا الفوز بصدارة المنطقة الشرقية برصيد 13 انتصاراً مقابل خمس هزائم، مستغلاً الخسارة المفاجئة لبولز.

مدرب نتس يشيد بلاعبيه

عبّر مدرب نتس الكندي ستيف ناش عن رضاه من ردّ فعل فريقه والانتفاضة التي قام بها في الشوط الثاني، قائلاً "هم رجال فخورون ويستجيبون وقد وجدوا أنفسهم في حفرة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية"، مضيفاً "لقد قاموا بردّ فعل هذه الأمسية".

وتابع "لقد أغلقنا عليهم (امكانية التسجيل) نوعاً ما في الشوط الثاني. هذا ما قلناه لهم، يجب أن نفوز بهذه المباراة في الدفاع. وقد فعلنا ذلك".

وأردف "لم تكن روحية الفريق مرتفعة في الشوط الأوّل، لكنها كانت استثنائية في الشوط الثاني. الدفاع جعل الأمور سهلة بالنسبة للهجوم".

وأثنى ناش أيضاً على كاميرون توماس المولود في اليابان، بعدما نجح ابن الـ 20 عاماً في تسجيل 11 نقطة، منها ثلاثيتان ساهمتا في عودة الفريق.

قال ناش "كان كام رائعاً. نفّذ تسديداته بثقة. هو شاب يملك مستقبلاً مشرقاً. تألق في هذه الأمسية وقام ببعض التسديدات الرائعة وتميّز دفاعياً. كنت فخورًا به".

وانضم دورانت إلى مدربه مبدياً اعجابه بأداء زميله الشاب "لقد منحنا الدفعة التي نحتاجها. هو لاعب يمكنه التسجيل بعد المراوغة ومن خارج القوس بهذه الطريقة".

وختم "من الواضح أنهم تغاضوا عنه وتركوه يسدد من دون مراقبة، فلعب بشكل رائع".

عند الخاسر، كان داريوس غارلاند الأبرز مع 24 نقطة و11 تمريرة حاسمة من دون أن يتمكن من منع الخسارة الرابعة توالياً والتاسعة هذا الموسم لفريقه القابع في المركز العاشر في المنطقة الشرقية.

بايسرز الصلب

في شيكاغو، لم ينجح بولز المتأخر مع نهاية الربع الأوّل 16-31 في مجاراة ضيفه بايسرز الصلب بفضل مجهود لاعبيه الخمسة الأساسيين، حيث برز منهم الليتواني دومانتاس سابونيس مع 21 نقطة، فيما أضاف مالكوم بروغدون 16 وجاستن هوليداي 14.

وفوّت واشنطن ويزاردز فرصة التقدم للمركز الثاني بخسارته أمام ضيفه تشارلوت هورنتس 103-109، ما سمح لميامي هيت بالعودة للمركز الثالث من دون أن يلعب.

ولم يحل المتألق البديل مونتريزل هاريل صاحب 24 نقطة و18 مرتدة دون خسارة فريقه ويزاردز، إذ قابله في صفوف هورنتس بروز تيري روزيير الذي سجل 32 نقطة، منها رميته الثامنة الناجحة من خارج القوس قبل 13 ثانية من صافرة النهاية ليساهم في تقدم فريقه بفارق 5 نقاط.

وأضاف لاميلو بول 28 نقطة و13 مرتدة و7 تمريرات حاسمة، فيما سجل غوردون هايوارد 16 نقطة.

رقم قياسي لباكس

وتقدّم تشارلوت الخامس (11-8) على بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس حامل اللقب (10-8) اللذين حققا فوزهما الثالث والرابع توالياً أمام هيوستن روكتس 108-90 وأورلاندو ماجيك 123-92 تباعاً.

وحطّم حامل اللقب رقماً قياسياً في تاريخ النادي بتقدمه خلال الشوطين 77-36، كما شكّل فارق الـ 41 نقطة أكبر تأخر في 24 دقيقة في تاريخ نادي أورلاندو ماجيك.

وخاض نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أمسية هادئة إذ خاض 24 دقيقة فقط، سجل خلالها 12 نقطة وأضاف 9 تمريرات حاسمة و8 مرتدات.

في سان أنتونيو، عزّز صنز مركزه الثاني في المنطقة الغربية، بفوزه الصعب بفارق أربع نقاط على سبيرز.

ونجح صاحب الأرض في تقليص الفارق بينه وبين ضيفه إلى ثلاث نقاط في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ليلهب جماهيره في ملعب "آيه تي أند تي سنتر".

عرف صنز كيف "يقتل" زخم منافسه بفضل تألق ديفن بوكر صاحب 23 نقطة ودياندري أيتون الذي سجل 21 نقطة والتقط 14 مرتدة، مع رباعي من مقاعد البدلاء أنهى اللقاء مع 48 نقطة.

سقوط يوتا

وعزّز صنز الذي حقق فوزه الثالث عشر توالياً رصيده في المركز الثاني للمنطقة الغربية، بسجل من 14 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم فقط، فيما خسر مطارده المباشر يوتا جاز الثالث بفارق نقطة أمام ضيفه ممفيس غريزليز 118-119.

وسجل غريزليز النقاط السبع الاخيرة من عمر المباراة في الثواني الـ 88 الأخيرة، حيث كان جا مورانت حاسماً مع نقاطه الـ 32، كما مرر 7 كرات حاسمة، منها سلة الفوز إلى جارن جاكسون (28 نقطة) الذي سدد من خارج القوس الضربة القاضية بوجه أصحاب الارض قبل 6.7 ثوانٍ من صافرة النهاية.

عند الخاسر، اكتفى دونوفان ميتشل بـ 18 نقطة، بخلاف زميله المتألق الفرنسي رودي غوبير صاحب 23 نقطة و13 مرتدة و5 سرقات من دون أن يتمكن من تفادي خسارة فريقه.



