دورانت يضع نتس على مشارف نصف النهائي

وفرض دورانت نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" مع 49 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

وهو الفوز الثالث لنتس على باكس في سلسلة ربع النهائي (نصف نهائي المنطقة الشرقية)، بعدما كسب المباراتين الأولين على أرضه قبل أن يخسر الثالثة والرابعة على أرض ميلووكي.

وبات نتس بحاجة إلى فوز واحد لبلوغ نصف نهائي الدوري. وتقام المباراة السادسة الخميس في ميلووكي، على أن يستضيف نتس المباراة السابعة الحاسمة السبت في حال الحاجة.

وعاد نتس من بعيد محولاً تخلفه بفارق 17 نقطة قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثالث إلى فوز غال بفارق ست نقاط في نهاية اللقاء.

وكانت البداية قوية من باكس الذي حسم الربع الأول في صالحه بفارق 14 نقطة (29-15)، قبل أن يوسعه إلى 16 نقطة في نهاية الشوط الأول (59-43) بعدما حسم الربع الثاني بفارق سلة واحدة 30-28.

وواصل ميلووكي أفضليته في الربع الثالث ووسع الفارق إلى 17 نقطة في منتصفه، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة مقلصين الفارق في نهايته إلى 6 نقاط (81-87) بعدما كسبه (38-28).

وواصل نتس انتفاضته في الربع الأخير وسجل في احدى فتراته 17 نقطة مقابل خمس نقاط فقط للضيوف، قبل أن يحسمه في صالحه بفارق 12 نقطة (33-21) بينها ثلاثية وأربع رميات حرة لدورانت في الدقيقتين الأخيرتين.

ولعب دورانت الدقائق الـ48 الكاملة للمباراة وأنهاها على بعد نقطة واحدة من رقمه القياسي في عدد النقاط في الأدوار الإقصائية.

وقال دورانت "لم أكن أخطط للعب كل دقيقة لكني أخبرت مدربي أنني أشعر أنني بحالة جيدة ودعني أتحمل الأمر".

من جهته، لم مدربه النجم الكندي السابق ستيف ناش كلمة أفضل من "تاريخي" لوصف إنجاز نجمه، وقال: "لقد لعب المباراة بأكملها ولم يهدر أي فرصة تقريبا"، مضيفاً "ما فعله جنوني، خصوصا أنه قام به في ليلة مثل هذه عندما كنا متخلفين في النتيجة ومنقوصي الصفوف بسبب الغيابات والإصابات" في إشارة إلى غياب النجم الآخر كايري إرفينغ بسبب الإصابة في الكاحل ويحوم الشك حول عودته لاستكمال سلسلة ربع النهائي.

وتابع "هذا ما يجعله أحد العظماء على الإطلاق. هذا أداء مميز".

كما سجل ثاني تريبل دابل في البلاي أوف في مسيرته الاحترافية، فلحق بالنجوم أوسكار روبرتسون وتشاؤلز باركلي وعملاق دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش كرابع لاعب برصيد 40 نقطة على الأقل و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة في مباراة فاصلة.

"أفضل لاعب"

وحقق دورانت رقماً قياسياً جديداً للفريق في عدد النقاط في مباراة فاصلة، محطما إنجاز فنس كارتر قبل 15 عاما عندما سجل 43 نقطة.

حتى نجم ميلووكي باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أشاد بدورانت واعتبر أنه "أفضل لاعب في العالم ويتعين علينا التغلب عليه كفريق. يجب أن نواصل العمل ونأمل في أن يهدر فرصا للتسجيل".

وواصل نتس مشواره نحو النهائي رغم خوضه أغلب مباريات الأدوار الإقصائية في غياب أحد "ثلاثيه الكبير" دورانت وإيرفينغ وجيمس هاردن.

وسجل هاردن عودة محتشمة اكتفى خلالها بتسجيل خمس نقاط مع ثماني تمريرات حاسمة وست متابعات في 46 دقيقة.

وكانت المباراة الأولى لهاردن في ربع النهائي بعدما غاب عن المباريات الأربع الأولى من السلسلة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ورفض بروكلين الإعلان عن خطورة إصابة إيرفينغ في الكاحل لكنه شوهد على عكازين وحذاء للمشي.

وبرز البديل جف غرين في صفوف نتس بتسجيله 27 نقطة، واضاف بلايك غريفين 17 نقطة.

في المقابل، كان أنتيتوكونمو أفضل مسجل في صفوف باكس برصيد 34 نقطة مع 12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، واضاف كريس ميدلتون 25 نقطة، وجرو هوليداي 19 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، وبروك لوبيز 15 نقطة مع ست متابعات.

