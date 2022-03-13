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الدوري الإسباني

الدوري الأميركي للمحترفين

دورانت يسجل 53 نقطة ويقود نتس لفوز مثير على نيكس

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سجل المخضرم كيفن دورانت 53 نقطة ليقود بروكلين نتس لفوز مثير 110-107 على جاره وضيفه نيويورك نيكس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد، أمام أعين زميله كايري إرفينغ الذي جلس بين الجماهير.

AFP

وبسبب البروتوكلات المعتمدة في مدينة نيويورك حيث اللقاح ضد فيروس كورونا إجباري لخوض المباريات، فإن إرفينغ غير الملقح ليس مؤهلا للعب أكان في "ماديسون سكوير غاردن" أو "باركلايز سنتر" الخاص بفريقه نتس.

ولكن مع تخفيف القيود تجاه غير الملقحين في الأماكن العامة، سُمح لإرفينغ بالتواجد مع الجماهير، ما أغضب ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الذي طالب بتحرير إرفينغ والسماح له بخوض المباريات البيتية.

ومع غياب إرفينغ الذي اكتفى هذا الموسم بخوض المباريات خارج الديار، في ظل انتظار الوافد الجديد الاسترالي بن سيمونز لخوض مباراته الأولى، كانت المهمة على عاتق دورانت الذي كان على قدر الحمل مع 53 نقطة، 6 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

سجل ثلاثية قبل 53.3 ثانية من النهاية ليمنح التقدم 106-103 لفريقه.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم التي يصل فيها دورانت الى عتبة الـ50 نقطة أقله، والثامنة في مسيرته. ويعتبر إرفينغ وليبرون اللاعبَين الوحيدين الآخرين اللذين وصلا الى هذه العتبة في مباراتين على الاقل هذا الموسم.

وهناك آمال بإمكانية عودة إرفينغ للمنافسة في نيويورك مع حلول موعد الادوار الاقصائية في 16 نيسان/أبريل المقبل مع تخفيف القيود.
ويحتل نتس المركز الثامن في المنطقة الشرقية، فيما يحتل نيكس المركز الثاني عشر.

نيويورك نيكس كيفن دورانت الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس
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