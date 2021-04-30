دورانت يسجل 42 نقطة ويقود نتس للفوز على إنديانا

وسجل دورانت لمتصدر المنطقة الشرقية 22 نقطة في الربع الثالث وساهم في الفوز الـ42 لفريقه هذا الموسم مقابل 20 هزيمة بعد أن ضمن منتصف الأسبوع بلوغ الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

وعانى بروكلين نتس من العديد من الإصابات هذا الموسم حيث يستمر غياب نجميه جيمس هاردن وكايري ارفينغ، لكنه أظهر أنه يتمتع بدكة قوية حيث استمر في حصد الانتصارات على الرغم من أنه نادرًا ما تمكن من الزج بالتشكيلة الأساسية كاملة التي تضم الثلاثي سويًا، وخاض هاردن، أفضل لاعب في الدوري عام 2018 والذي يعاني من إصابة في الفخذ، أربع مباريات فقط في شهر نيسان/أبريل.

ونجح دورانت في تسجيل 16 رمية من 24 محاولة ضد إنديانا بيسرز في ثامن مباراة بدأها أساسيًا منذ غيابه قرابة شهرين بداعي إصابة في الفخذ.

وبات نتس يتقدم بمباراة ونصف عن فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز وصيف الشرقية الذي ضمن أيضًا الأربعاء تأهله إلى الادوار الإقصائية.

في ديترويت، سجل تيم هاردواي أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية مع 42 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز 115-105 على بيستونز.

وأصبح كيفن بورتر أصغر لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يحقق "دابل دابل" من 50 نقطة أو أكثر مع تمريرات حاسمة، عندما قاد هيوستن روكتس المتذيل إلى فوز مفاجئ على ميلووكي باكس 143-136،



أنهى بورتر، ابن العشرين عامًا، المباراة مع 50 نقطة و11 تمريرة حاسمة متجاوزًا الرصيد الأعلى في مسيرته سابقًا (30 نقطة)، وانضم إلى كل من ليبرون جيمس، براندن جينينغز وديفن بكور في قائمة اللاعبين الوحيدين الذين وصلوا الى عتبة 50 نقطة أو أكثر قبل أن يبلغوا سن الحادية والعشرين.



وقال بورتر "بعد أن سجلت الرمية الثلاثية الثالثة، أدركت أنها ستكون ليلة مميزة. كان الأمر مرتبطًا بي، بقيت عدوانيًا وكانت ليلة سعيدة".

دنفر يقترب من التأهل

في دنفر، سجل ناغتس 15 نقطة مع بداية الربع الأخير مقابل صفر نقطة لمنافسه، ليخرج فائزًا أمام تورونتو رابتورز 121-111.



وعزز ناغتس مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 42 انتصارًا و21 هزيمة خلف يوتا جاز المتصدر ووصيفه فينيكس صنز اللذين ضمنا تأهلهما ولوس أنجليس كليبرز الثالث.



سجل الصربي نيكولا يوكيتش 19 نقطة أضاف إليها 11 متابعة، مقابل 23 نقطة لمايكل بورتر و15 للاعب جايمايكل غرين، 12 للارجنتيني فاكو كامباسو حيث وصل سبعة لاعبين من دنفر الى عتبة العشر نقاط أقله، ليحقق الأخير فوزه الرابع تواليًا.