دورانت وأونيل يقودان نتس للفوز على متصدر المنطقة الغربية

ومنح أونيل الذي تابع باطراف أصابعه كرة في سلة بورتلاند التقدم لنتس قبل 7 أعشار من الثانية من نهاية اللقاء الذي أنهاه مع "تريبل دابل" (11 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة).

ونجح أونيل في الارتقاء أعلى من منافسيه داميان ليلارد (25 نقطة) وأنفرني سيمونز (24) ليعيد إلى السلة كرة سددها دورانت واصطدمت بالقوس.

ونجح نتس الذي برز في صفوفه الوافد الجديد من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الاسترالي بن سيمونز (15 نقطة إلى 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة)، في تقليص نسبة نجاح بورتلاند إلى 38.7 في المئة. كما كان البديل الياباني يوتا واتانابي عاملاً إضافياً في الفوز بتسجيله 20 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 7.

ومن المتوقع أن يستعيد نتس المتقدم للمركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية جهود نجمه كايري إيرفينغ الأحد أمام ممفيس، Yذ حسب عدة وسائل إعلام فان ادارة النادي ستعمد إلى رفع عقوبة إيقافه لنشره فيديو مصور معاد للسامية والتي دامت 8 مباريات.

ولم تحل الخسارة الخامسة لفريق بورتلاند في 15 مباراة دون احتفاظه بصدارة المنطقة الغربية أمام مطارديه المباشرين فينيكس صنز (9-5) ودنفر ناغتس (9-5).

كليبرز يهزم بيستونز

وألحق لوس أنجليس كليبرز بضيفه ديترويت بيستونز خسارته الخامسة توالياً بفوزه عليه 96-91.

وشهدت المباراة عودة كواهي ليونارد الغائب منذ 23 تشرين الاوّل/أكتوبر بسبب تعرضه تلصب في ركبته (غاب 12 مباراة) إلى التشكيلة الأساسية للفائز، علماً انه كان تعرض لتمزق في الرباط الصليبي ابعده عن الملاعب لمدة عام ونصف العام ولم يخض سوى مباراتين هذا الموسم.

قال ليونارد أفضل لاعب في النهائيات عامي 2014 و2019 مع فريقيه السابقين سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز والذي أنهى اللقاء وفي جعبته 6 نقاط و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة في أقل من 25 دقيقة "شعرت بالارتياح".

من ناحيته، شدد ريدجي جاكسون أفضل هداف في كليبرز (23 نقطة) أمام بول جورج (16 نقطة و9 متابعات) على انه "علينا التعود على (اللعب) معه مرة أخرى. إنه يحتاج فقط إلى الإيقاع".

وحقق ساكرامنتو كينغز انتصاره الخامس توالياً بفوزه على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 130-112، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز الثنائي ديارون فوكس وماليك مونك مع 28 و26 نقطة توالياً.

في المقابل، مُني سبيرز الذي تألق في صفوفه ديفن فاسل (29 نقطة) بخسارته التاسعة في مبارياته العشر الأخيرة.

