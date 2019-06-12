دورانت نجم ووريرز يخضع لعملية جراحية ناجحة في وتر أخيل

وكتب دورانت (30 عاما) عبر صفحته على موقع انستاغرام "تعرضت لتمزق في وتر أخيل، واجريت العملية الجراحية اليوم وكانت ناجحة".

وتابع "طريق العودة تبدأ الآن! كان الى جانبي عائلتي واحبائي ونقدر حقيقة كل رسائل المودة والدعم المرسلة من الناس"، مضيفا "سيكون الطريق طويلا، لكنني جاهز لذك، أنا لاعب كرة سلة".

وكان ووريرز أبقى على آماله بأن يصبح ثاني فريق فقط في التاريخ يتوج باللقب بعد تخلفه 1-3 في النهائي بفوزه على مضيفه رابتورز في المباراة الخامسة بنتيجة 106-105، ليقلص الفارق الى 2-3، لكنه خسر مجددا بعد 12 دقيقة فقط جهود نجمه دورانت العائد الإثنين إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة شهر، وتحديدا منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الخامسة لنصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس.

وأردف دورانت قائلا "كما قلت الإثنين، أتألم بشدة، ولكني بخير"، قبل أن يضيف في اشارة الى مشاركته بالمباراة الخامسة "كرة السلة هي حبي الكبير وأردت ان أكون هناك في تلك الليلة لان هذا ما أجيد القيام به. أردت أن أساعد رفاقي سعيا للفوز باللقب للموسم الثالث".

وتوج دورانت أفضل لاعب في نهائي 2017 و2018 وهو أفضل مسجل لفريقه في بلاي أوف هذا الموسم بمعدل 34,2 نقطة.

وتابع دورانت "هكذا هي الطريقة التي تسير فيها الامور في هذه اللعبة، وانا فخور لاني منحتها كل ما استطيع جسدياً، وانا فخور لان رفاقي فازوا (بالمباراة)".

وختم دورانت قائلا "أعلم أن رفاقي بامكانهم الفوز بالمباراة السادسة، وسأحتفل معهم عندما يفعلون ذلك".

