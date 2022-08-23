دورانت سيبقى مع بروكلين نتس

التقى دورانت الذي طلب في 30 حزيران/يونيو الفائت أن يتم شمله ضمن صفقة للرحيل عن النادي، برؤساء نتس في لوس أنجلس الاثنين لمناقشة مستقبله.

وأكد المدير العام للنادي شون ماركس الثلاثاء أن ابن الـ33 عامًا الذي شارك في 12 مباراة لكل النجوم سيبقى لاعبًا في بروكلين.

قال في هذا الصدد إن المدرب "ستيف ناش وأنا و(المالكين) جو تساي وكلارا وو تساي، اجتمعنا مع كيفن دورانت وريتش كلايمان في لوس أنجلس أمس".

وتابع "لقد اتفقنا على المضي قدمًا في شراكتنا. نركز على كرة السلة بهدف مشترك واحد في ذهننا: بناء فريق مستدام لجلب اللقب الى بروكلين".

ويأتي البيان للرد على التكهنات بشأن مستقبل دورانت مع فريقه الحالي. إذ أشارت التقارير الى أن عددًا كبيرًا من الفرق كانت مهتمة بالحصول على خدمات بطل الدوري مرتين عامي 2017 و2018.

