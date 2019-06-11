دورانت جاهز للمواجهة الحاسمة أمام تورونتو رابتورز

وغاب دورانت، أفضل هداف في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لهذا الموسم بمعدل 34.2 نقطة في المباراة، عن ووريرز منذ قرابة الشهر بسبب إصابة في ربلة الساق.

وكان كير لمّح إلى عودة دورانت بقوله أمس "سيقوم بأمور أكثر اليوم (...) سنعرف أكثر بعد ذلك"، كاشفا بأن اللاعب سيتمرن مع الفريق الأول، ويقوم بعمل إضافي مع اللاعبين الشبان لتبيان ما إذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الثلاثاء.

وتمثّل عودة دورانت جرعة نفسيةً مهمةً لحامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين في الموسمين الماضيين خصوصاً في ظل الصلابة التي أظهرها تورونتو رابتورز المتفوّق في سلسلة نهائي المسابقة 3-1.

وبذلك ينضمّ أفضل لاعب في نهائي الموسمين الماضيين إلى كلاي طومسون الذي سجّل حضوره في المباراة الماضية بعد أن كان مصاباً فضلاً عن المتألق ستيفن كوري بغية استعادة آمال غولدن ستايت في الحفاظ على اللقب.