دنفر إلى نهائي المنطقة الغربية وتايتوم ينقذ بوسطن من الخروج

وفي مباراة أخرى أنقذ نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم فريقه من الخروج أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ليفرض مباراة سابعة حاسمة.

في المباراة الأولى، تألق يوكيتش أفضل لاعب مرتين في الدوري الأميركي في المباراة ونجح في تحقيق "تريبل دبل" بتسجيله 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات. وساهم أيضاً في الفوز كلّ من جمال موراي مع 26 نقطة وكنتافيوس كالدويل-بوب مع 21 نقطة.

أما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان كاميرون باين (31 نقطة بينها 7 ثلاثيات) وأضاف كيفن دورانت 23 نقطة.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها دنفر نهائي المنطقة الغربية منذ عام 2020 وسيلتقي الفائز من مواجهة لوس آنجليس ليكرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي حيث يتقدم الأول 3-2.



وحسم دنفر النتيجة بشكل كبير في نهاية الشوط الأول بعد أن تقدم بفارق 30 نقطة (81-51).

واعتبر يوكيتش فريقه لم يتأثر بفكرة "الأجواء العدائية" في ملعب "فوتبرينت سنتر"وقال "لقد لعبنا بنفس الذهنية التي نلعب فيها عادة على أرضنا، أن نكون قتاليين ونصعب من مهمة الفريق الآخر في التسجيل وأعتقد بأنّ هذا ما قمنا به".

واستمر غياب نجم فينيكس كريس بول للمباراة الرابعة توالياً بداعي الإصابة كما لم يشارك دياندري ايتون لإصابة في أضلاعه.

أما دورانت فاعرب عن خيبة أمله لخروج فريقه بقوله: "إنه شعور سيء، لقد ضربنا الفريق المنافس ولم نتمكن من النهوض".

-تايتوم المنقذ-



وأنقذ جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس من الخروج أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وسجل 16 نقطة من أصل 19 له في الربع الأخير ليقود فريقه إلى الفوز 95-86 معادلاً النتيجة في السلسلة 3-3 ليفرض مباراة سابعة.

كان تايتوم قد سجل مرة واحدة من أصل 14 محاولة قبل أن ينجح في أربع رميات ثلاثية في الربع الأخير.

وكان أفضل مسجل في صفوف سلتيكس ماركوس سمارت مع 22 نقطة وأضاف كل من جايلين براون ومالكولم بروغدون 17 و16 نقطة توالياً.

في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا نجمه الكاميروني جويل امبيد أفضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم مع 26 نقطة و10 متابعات، في حين اكتفى جيمس هاردن ب13 نقطة.

وتقدم بوسطن بفارق 16 نقطة في بعض مراحل الشوط الأول لكن فيلادلفيا نجح في تقليص الفارق لا بل دخل الربع الأخير متقدماً 73-71 من دون أن ينجح في حسم السلسلة في صالحه.



ويستضيف بوسطن المباراة الحاسمة الأحد وسيحاول منع سيكسرز من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ عام 2001.