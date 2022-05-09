دالاس وسيكسرز يعادلان صنز وميامي 2-2

في المباراة الأولى، سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 26 نقطة وأضاف دوريان فيني-سميث 24 لدالاس الذي حقق فوزه الثاني على أرضه بعد خسارته أول مباراتين في فينيكس.

وسيسعى صنز الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة الدوري في استعادة هذا التقدم عندما يلتقي الفريقان في المباراة الخامسة الثلاثاء، قبل أن يعودا الى دالاس للسادسة الخميس.

نجح مافريكس في الحد من خطورة صنز رغم ضعف نسبة التسديد من دونتشيتش الذي نجح في تسع محاولات من أصل 25 وثلاثية واحدة من 10.

لكن بشكل عام، كان دالاس مميزًا من المسافات البعيدة، إذ ساهمت ثلاثياته الثماني في الربع الاول في التقدم 37-25، فيما أنهى الشوط الاول بـ14 ثلاثية وهو رقم قياسي للنادي في شوط واحد في مباراة في الادوار الاقصائية. كما أنهى فيني-سميث المباراة مع ثماني ثلاثيات.

تقدم مافريكس 68-56 عند الاستراحة وما زاد الطين بلّة بالنسبة لبول هو ارتكابه الخطأ الرابع قبل 1.1 ثانية من نهاية الربع الثاني، قبل أن يرتكب الخامس في وقت مبكر من الثالث ويتوجه الى مقاعد الاحتياط.

عاد في أوائل الربع الاخير وسرعان من خرج بالأخطاء الستة بعد خطأ على جايلن برونسن.

كان ديفن بوكر الافضل في صنز مع 35 نقطة، فيما اكتفى بول بخمس نقاط وسبع تمريرات حاسمة، فيما أضاف جاي كراودر 15 نقطة ودي أندري أيتون 14 من جانب الفائز.

قال دونتشيتش "هذا الفريق رائع. كل من يدخل على أرض الملعب يقدم كل ما لديه. إذا لعبنا بكل قوة ونجحنا في ايقافهم، فنحن فريق خطير".

ورغم معاناته في التسديد، إلا أن دونتشيتش حقق 11 تمريرة حاسمة بالاضافة الى أربع متابعات، كما خطف الكرة أربع مرات.

هاردن يتألق

في فيلادلفيا، سجل جيمس هاردن 31 نقطة ليقود فريقه لمعادلة السلسلة في مباراة وصل فيها ستة لاعبين من سيكسرز الى عتبة العشر نقاط أقله.

أما الكاميروني جويل إمبيد الذي غاب عن أول مباراتين بسبب ارتجاج في المخ وكسر في الوجه، فقد سجل 24 نقطة كما صعّب دفاعه المحكم الامور على ميامي مجددًا.

قال زميله داني غرين بعد الفوز "وجوده يساعد في تنظيم الهجوم. من دونه، نبدو مرتبكين ومفككين"، مضيفًا أن "جيمس كان مذهلا الليلة" علمًا أن الاخير أضاف تسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

سجل إمبيد 15 نقطة في الربع الاول، أما هاردن الذي لم يحرز أي سلة فيه، سجل 13 في الثاني ودخل فيلادلفيا إلى الاستراحة متقدماً 64-56 بعد شوط أول شهد تبادلا للتقدم بين الفريقين 17 مرة.

ونجح سيكسرز الذي دخل إلى الربع الأخير متقدماً بفارق أربع نقط في توسيعه إلى 10 قبل أقل من ست دقائق على نهاية المباراة. نجح ميامي في تقليصه إلى خمس قبل أن يتوغل هاردن إلى السلة مسجلا ثنائية ومن بعدها ثلاثية.

سجل هاردن 16 نقطة في الربع الأخير لينجح سيكسرز في التفوق على ميامي ونجمه جيمي باتلر الذي أنهى المباراة مع 40 نقطة.

قال غرين عن المباراة في ميامي الثلاثاء "ندرك أنها ستكون أصعبة على أرضهم. يجب أن نكون مركزين أكثر ونلعب بحدة أكبر".

من جانب ميامي، أضاف بام أديبايو 21 نقطة وسبع متابعات.