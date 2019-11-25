دالاس مافريكس يفاجئ هيوستن روكتس

أقيمت المباراة في هيوستن وتمكن مافريكس من فرض سيطرته وهيمنته على أصحاب الأرض طوال اللقاء حيث انتهى الربع الأول لصالحهم (45-29) كما تفوقوا في الربع الثاني (33-31) لينتهي الشوط الأول لصالحهم 78 – 60.

وفي الربع الثالث تحسن مستوى هيوستن روكتس فأنهاه لصالحه (35-27) إلا أن مافريكس عاد وحسم الربع الرابع لصالحه (32-28) ليحقق الفوز المستحق باللقاء.

وتألق من صفوف مافريكس نجم الفريق حالياً السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 41 نقطة مقابل 10 تمريرات حاسمة و6 متابعات فيما تمكن تيم هارداواي جونيور من تسجيل 31 نقطة.

على الجانب الآخر كان جيمس هاردن هو أفضل لاعبي روكتس بإحرازه 32 نقطة مقابل 11 تمريرة حاسمة و9 متابعات.