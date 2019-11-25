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نهائي دوري أبطال آسيا

الدوري الأميركي للمحترفين

دالاس مافريكس يفاجئ هيوستن روكتس

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حقق دالاس مافريكس فوزاً مستحقاً على هيوستن روكتس 137 - 123 في إطار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد.

Reuters

أقيمت المباراة في هيوستن وتمكن مافريكس من فرض سيطرته وهيمنته على أصحاب الأرض طوال اللقاء حيث انتهى الربع الأول لصالحهم (45-29) كما تفوقوا في الربع الثاني (33-31) لينتهي الشوط الأول لصالحهم 78 – 60.

وفي الربع الثالث تحسن مستوى هيوستن روكتس فأنهاه لصالحه (35-27) إلا أن مافريكس عاد وحسم الربع الرابع لصالحه (32-28) ليحقق الفوز المستحق باللقاء.

وتألق من صفوف مافريكس نجم الفريق حالياً السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 41 نقطة مقابل 10 تمريرات حاسمة و6 متابعات فيما تمكن تيم هارداواي جونيور من تسجيل 31 نقطة.

على الجانب الآخر كان جيمس هاردن هو أفضل لاعبي روكتس بإحرازه 32 نقطة مقابل 11 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

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