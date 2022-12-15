خسارة ووريرز أمام بايسرز وإصابة كوري

كوري، الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، تعرّض للاصابة بينما كان يحاول سرقة الكرة من لاعب إنديانا جايلن سميث أثناء اختراق الأخير نحو السلة.

وبدا كوري (34 عامًا) متألماً قبل أن يغادر المباراة ويتوجه نحو غرفة الملابس.

وكشف مدرب ووريرز ستيف كير أنّ هدّافه المتألق سيخضع لصور أشعة الخميس لتحديد حجم الاصابة.

وأنهى كوري اللقاء بـ 38 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وسبع متابعات. لكن بايسرز تمكن من حسم اللقاء بفضل تألق تايريز هاليبورتون بـ 29 نقطة وأضاف الكندي بينيديكت ماثورين 24 نقطة.

وبات في رصيد غولدن ستايت، الباحث عن لقبه الخامس في تسعة مواسم، 14 انتصارا و15 هزيمة في رصيده، مع سجل سيئ خارج الديار بانتصارين و12 هزيمة.

من ناحية أخرى، تعملق لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش مع 43 نقطة ليقود دنفر ناغتس للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 141-128.

وأضاف النجم الصربي 14 متابعة وثماني تمريرات حاسمة واربع سرقات للكرة ليهدي فريقه الفوز حيث بات في رصيد ناغتس 17 فوزاً و10 هزائم متخلفاً بمباراة واحدة عن نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز اللذين يتشاركان صدارة ترتيب المنطقة الغربية.

وسجّل تايلر هيرو 35 نقطة من بينها سلة الفوز قبل 4.9 ثانية ليمنح ميامي هيت الفوز على أوكلاهوما سيتي 110-108.

وبرز داميان ليلارد بـ 38 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 128-112، فيما سجّل دونوفان ميتشل 34 نقطة ليحقق كليفلاند كافالييرز الفوز على دالاس مافريكس في عقر داره 105-90.

وفي نتائج أخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على مينيسوتا تمبروولفز 99-88، مع ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" لبول جورج من جانب الفريق الفائز.

وفاز نيويورك نيكس على شيكاغو بولز 128-120 بعد وقت إضافي، وساكرامنتو كينغز على تورونتو رابتورز 124-123، وديترويت بيستونز على تشارلوت هورنتس 141-134، واورلاندو ماجيك على اتلانتا هوكس 135-124.

