خسارة ميامي أمام تورنتو تقلص حظوظه بالبلاي أوف

ودخل ميامي المباراة وفي رصيده 38 فوزا و41 خسارة، وفي المركز التاسع في المنطقة الشرقية خلف ديترويت بيستونز، صاحب المركز الثامن (آخر المراكز المؤهلة للبلادي أوف) مع 39 فوزا و40 خسارة.

لكن خسارة مباراة وصل فيها تقدمه الى 13 نقطة، وضع مصير ميامي بين يدي الفرق الأخرى، لاسيما بروكلين نتس (سادس المنطقة الشرقية مع 40 فوزا و40 خسارة) وأورلاندو ماجيك السابع بالرصيد نفسه. وفي حال فوز الفريقين في مباراتيهما المقررتين في وقت لاحق الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، على إنديانا بايسرز وبوسطن سلتيكس تواليا، سيعني ضمانهما العبور الى البلاي أوف وتأكيد إقصاء ميامي بشكل نهائي.

ويدين تورنتو صاحب ثاني ترتيب في المنطقة الشرقية، بفوزه الى لاعبيه الكاميروني باسكال سياكام وكاوهي لينارد مسجلي 23 نقطة و22 تواليا. وأضاف الأول 10 متابعات، والثاني أربع متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

لكن الدور الأبرز في الشوط الإضافي كان لداني غرين الذي سجل نصف نقاط فريقه (7 من 14).

وكان الأفضل في صفوف ميامي دواين وايد مع 21 نقطة، والذي يتوقع أن يخوض موسمه الأخير في دوري المحترفين.

