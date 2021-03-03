جيمس يغيب عن ليكرز لإصابة في الكاحل

وسيبقى جيمس في لوس أنجليس لتلقي العلاج وسيغيب بالتالي للمرة الأولى عن مباراة في موسم 2020-21 الأربعاء، عندما يحل ليكرز ضيفاً على ساكرامنتو كينغز.

وعانى صانع الألعاب البالغ 36 عاماً من الام بسبب الإصابة في المباراة التي خسرها فريقه أمام فينيكس صنز الثلاثاء 104-114، ورغم ذلك تمكن من تسجيل 38 نقطة مع خمس متابعات وست تمريرات حاسمة.

ومن المتوقع أن يشارك جيمس في مباراة "كل النجوم" المرتقبة الأحد المقبل في أتلانتا والتي سبق أن وصفها الشهر الماضي على أنها "صفعة في وجه" لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين، بعدما كان تم إلغاء الحدث أصلاً بسبب جائحة كورونا.

ويمتلك ليكرز ثالث أفضل سجل في الدوري هذا الموسم مع 24 فوزاً و12 خسارة في المنطقة الغربية، خلف يوتا جاز الأول (27-8) وفينيكس صنز الثاني (23-11).

وشارك جيمس في المباريات الـ36 التي لعبها ليكرز حتى الآن الموسم الحالي، وحقق معدلاً من 25,8 نقطة و8,0 متابعة، و7,8 تمريرة حاسمة.

وبغيابه عن المباراة المقبلة لليكرز قبل استراحة منتصف الموسم، سيلعب جيمس فقط مباراة "كل النجوم" في الفترة ما بين الأول و12 آذار/مارس، قبل ان يبدأ حامل اللقب النصف الثاني من الموسم على أرضه أمام إنديانا.

ويغيب أيضا عن ليكرز نجمه أنتوني ديفيس بسبب اصابة في الساق اليمنى والإسباني مارك غاسول بسبب بروتوكول كوفيد-19.

