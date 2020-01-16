جيمس يعزز صدارته لتصويت "كل النجوم"

ويبدو أن جيمس واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس، سيكونان قائدين للفريقين في المباراة المقررة يوم 16 شباط/فبراير المقبل في شيكاغو في النسخة الـ69 من "كل النجوم"، في إعادة لما حصل العام الماضي، حينما تغلب فريق ليبرون على فريق يانيس 178-164.

وكان الفارق بين جيمس الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين خمس مرات، عن دونتشيتش قبل أسبوع فقط 82,001 صوت لكنه رفع الوتيرة ليقود المنطقة الغربية بـ 4,747,887 صوتاً بينما يتصدر النجم اليوناني المنطقة الشرقية بـ 4,474,107 صوتا.

وسوف يتم تكليف الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في كلا المنطقتين كقائد للفريق، ولاختيار تشكيلة فريقه في 6 شباط/فبراير من ضمن مجموعة من اللاعبين المتاحين، بغض النظر عن منطقتهم في مباراة كل النجوم.

وينتهي التصويت الاثنين المقبل، حيث تحتسب أصوات الجماهير بنسبة 50 بالمئة، ولاعبي الدوري الحاليين بنسبة 25 بالمئة ووسائل الإعلام بنسبة مماثلة، من أجل اختيار عشرة لاعبين أساسيين.

وسيتم الكشف عن اللاعبين الأساسيين يوم الخميس المقبل على أن يتم الإعلان عن اللاعبين الاحتياطين الذي سيتم اختيارهم من قبل مدربي الدوري في 30 من الشهر الحالي.