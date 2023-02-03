جيمس وديفيس يقودان ليكرز لمواصلة الصحوة



وعانى ليكرز الساعي إلى حصد الانتصارات لضمان مركز مؤهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، لفترة طويلة في المباراة قبل أن تنتزع فوزًا مهمًا من بايسرز الذي كان صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وتقدم بفارق 15 نقطة في إحدى فتراتها قبل أن ينهار قبل دقيقتين و30 ثانية من نهايتها.

وقتها، تعملق "الملك" جيمس بتسجيله ثلاثية من مسافة بعيدة واضعاً ليكرز في المقدمة ورافعاً غلته إلى 26 نقطة في المباراة مع سبع تمريرات حاسمة، وبات بحاجة إلى 63 نقطة نقطة فقط كي يحطم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري بحوزة الأسطورة كريم عبد الجبار (38.387 نقطة).

وعلّق جيمس الذي يملك فرصة تحقيق هذا الإنجاز الثلاثاء المقبل ضد أوكلاهوما سيتي أو الخميس المقبل ضد ميلووكي باكس، أول نادٍ في المسيرة الاحترافية لعبد الجبار قبل أن يصبح نجما لليكرز: "هذا أحد أكبر الأرقام القياسية في الرياضة بشكل عام، وهو أحد الأرقام التي لا نعتقد أنه سيتم تحطيمه أبدًا".

وأمَّن ديفيس فوز ليكرز بتسجيله السلة الحاسمة قبل 35 ثانية من نهاية المباراة التي كان أفضل مسجل فيها برصيد 31 نقطة مع 14 متابعة، قبل أن يقوم بعدها بصد محاولة تايريز هاليبورتون افضل مسجل في صفوف الخاسر (26 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة).

وهو الفوز الثاني على التوالي لليكرز والـ25 في 53 مباراة فصعد إلى المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية، فيما مني إنديانا بخسارته الرابعة توالياً والـ29 في 53 مباراة أيضاً في المركز الحادي عشر للمنطقة الشرقية.

إصابة دونتشيتش



وحذا دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية حذو ليكرز وحقق فوزه الثاني توالياً عندما فرمل صحوة ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بالفوز عليه 134-117.

وشهدت المباراة ندية كبيرة في البداية حيث كسب الضيوف الربع الأول 35-34 وردّ أصحاب الأرض 36-34 في الثاني، قبل أن ينتفضوا في الثالث 35-22 ثم حسموا الأخير 29-26.

وفرض جمال موراي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، وأضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" مع 22 نقطة و16 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان النجم ستيفن كوري كعادته الأفضل في صفوف حامل اللقب الذي غاب عن صفوفه النجمان الآخران كلاي تومسون ودرايموند غرين بسبب الإصابة، بتسجيله 28 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وأضاف جوردان بول 22 نقطة دون أن يتفادى ووريرز الخسارة الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية والـ26 في 52 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وتراجع ووريرز إلى المركز التاسع في المنطقة الغربية التي يتصدرها ناغتس بـ36 فوزاً مقابل 16 خسارة.

في دالاس، ألحق مافريكس خامس المنطقة الغربية خسارة عاشرة توالياً بضيفه نيو أورليانز بيليكانز عندما تغلب عليه 111-106 بفضل 31 نقطة لعملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي كان في طريقه إلى تحقيق إنجاز جديد هذا الموسم لولا تعرضه لإصابة في كعب قدمه اليمنى إثر احتكاك مع الليتواني يوناش فالانسيوناش، خلال محاولته تسجيل سلة ساحقة قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثالث.

كانت غلته وقتها 31 نقطة ثماني متابعات وأربع تمريرات حاسمة. سمع صراخه وهو يعرج نحو غرفة تبديل الملابس، ويأمل فريقه الآن ألا تكون الإصابة شديدة جداً.

طرد ميتشل وبروكس



وحقق كليفلاند كافالييرز فوزاً مستحقاً على ضيفه ممفيس غريزليز 128-113 في مباراة شهدت طرد نجم الأول دونوفان ميتشل ولاعب الثاني ديلون بروكس بسبب شجار بينهما في الربع الثالث.

وتعرّض بروكس إلى عرقلة وسقط على الأرض فضرب ميتشل بمرفقه، وعندئذ ألقى الأخير الكرة باتجاهه، قبل أن يمسكه من طوقه ويطرحه على الأرض.

واندلعت اشتباكات كبيرة جدًا على الفور وضمت اللاعبين والجهاز الفني للفريقين، وفي النهاية تم طرد ميتشل وبروكس.

وكان داريوس غارلاند أفضل مسجل في صفوف كليفلاند رابع الشرقية برصيد 32 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل التركي سيدي عثمان 21 نقطة، فيما كان ديزموند باني (25 نقطة) وجا مورانت (24 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات) الأفضل في صفوف غريزليز ثاني الغربية.

وقاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس بطل الموسم قبل الماضي إلى الفوز على ضيفه لوس انجليس كليبرز 112-111 بتسجيله 54 نقطة.

وأخرج أنتيتوكونمبو كل ما في جعبته في الربع الأخير وسجل 20 نقطة، مذوباً بها فارق الـ21 نقطة التي كان يتخلف بها فريقه في الربع الثالث.

وحقق أنتيتوكونمبو 19 متابعة أيضاً، وكاد مجهوده يذهب سدى لو نجح كواهي لينارد في تسجيل سلة لكليبرز مع الصفارة النهائية.

واكتفى لينارد بتسجيل 17 نقطة فقط مع 11 متابعة، ولم تكن حال بول جورج أفضل منه فسجل 16 نقطة فقط، فيما برز البديل نورمان باول برصيد 26 نقطة.

وتغلب نيويورك نيكس على ضيفه ميامي هيت 106-104 بفضل آر جاي باريت صاحب 30 نقطة وثماني متابعات وجوليوس راندل صاحب 23 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة مقابل 32 نقطة لنجم ميامي بام أديبايو و25 نقطة لزميله تايلر هيرو الذي فشل في تسجيل ثلاثية مع الصفارة النهائية.

وفاز شيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 114-98 بفضل 22 نقطة لأيو دوسونمو.