جويل إمبيد يقود سيكسرز للفوز على أتلانتا

وتفوق يوتا جاز على بدايته الخجولة ليفوز على لوس أنجليس كليبرز 112-109 في المباراة الأولى لسلسلة المنطقة الغربية.

في فيلادلفيا، أضاف إمبيد الذي خاض اللقاء على الرغم من تشخيص إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي في الركبة، 13 متابعة.

وساهم توبياس هاريس بـ 22 نقطة، فيما أنهى سيث كوري اللقاء مع 21 منها 5 ثلاثيات، ولاعب الاحتياط شايك ميلتون 14.

وشكّل لاعبو الاحتياط في سفنتي سيكسرز عاملاً مهماً في الفوز حيث سجلوا 26 نقطة في الشوط الثاني أمام 18600 مشاهد احتشدوا في ملعب "ويلز فارغو سنتر".

ويخوض الفريقان المباراة الثالثة في سلسلة من أفضل سبع مباريات ممكنة في أتلانتا الجمعة.

في المقابل، افتقد هوكس لجهود نجمه دياندري هانتر للمباراة الثانية توالياً بسبب آلام في الركبة اليمنى.



أداء خجول ليونغ



ولم ينجح زميله الشاب تراي يونغ (22 عاماً) نجم المباراة الأولى في قيادة هوكس للفوز الثاني توالياً، مكتفياً بـ 21 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

ويبلغ معدل تسجيل يونغ 30,2 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

وأضاف الإيطالي دانيلو غاليناري 21 نقطة إلى جانب 9 متابعات، وكيفن هويرتر 20 نقطة هي الأعلى له في "بلاي أوف". فيما سجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 14 نقطة، وكلينت كابيلا 10 نقاط.

وفي يوتا، قلب جاز تأخره في بداية اللقاء إلى فوز في مباراته الأولى أمام كليبرز في نصف نهائي المنطقة الغربية، بفضل دونوفان ميتشل صاحب 45 نقطة، منها 32 في الشوط الثاني.

ولم يسبق ليوتا المفتقد لجهود مايك كونلي بسبب الاصابة حيث تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة الثانية، أن خسر أمام كليبرز مع نهاية الدوري المنتظم إذ فاز أعوام 1992 و1997 و2017.



"أنا المسؤول"

قال ميتشل "تركت فريقي متأخراً في الشوط الأوّل"، مضيفاً "لقد كانوا يحثوني. قلت لنفسي: (أنا المسؤول). كان يتوجب عليّ أن أفرض الإيقاع وقد فعلت ذلك".

تابع ميتشل الغائب عن الملاعب لفترة شهر في الدوري المنتظم بسبب إصابة في الكاحل "تدافعنا بسرعة. قمنا ببعض الأشياء بطريقة خاطئة وسيتعين علينا ادخال بعض التعديلات".

وحصل ميتشل على مساعدة هجومية من الفرنسي رودي غوبير الذي سجل 10 نقاط والتقط 12 متابعة، فيما أضاف الكرواتي العملاق بويان بوغدانوفيتش وجوردان كلاركسون 18 نقطة لكل منهما، وجو إنغلز 8 نقاط و7 تمريرات حاسمة.

وكان غوبير، المرشح للحصول على جائزة أفضل مدافع للموسم الثالث، العامل الحاسم في منح الفوز لفريقه عندما منع محاولة تسديد لمهاجم كليبرز ماركوس موريس عن المسافة البعيدة مع صافرة نهاية اللقاء المقام في "فيفينت سمارت هوم أرينا" أمام 18007 مشاهد.

وكان ثنائي كليبرز كواهي لينارد وبول جورج قد فشلا في اختراق دفاع يوتا، ليمررا الكرة إلى موريس إلاّ أن الأخير وجد أمامه بالمرصاد الفرنسي غوبير.

وكان كليبرز بدأ الربع الأوّل بتقدمه 22-2 قبل أن ينهيه 25-18، ليعود ويتقدم بفارق 13 نقطة (60-47) بين الشوطين.

ولم يدخل يوتا الذي حصل على ستة أيام راحة قبل مواجهة كليبرز، أجواء المباراة سوى بدءاً من الربع الثالث ليسجل 32 نقطة مقابل 19 لضيفه ويعادل النتيجة 79-79 في الرابع.

وعند الخاسر، كان لينارد أفضل المسجلين مع 23 نقطة، فيما أضاف جورج 20.







