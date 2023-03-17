جوردان يجري محادثات لبيع حصة الأغلبية في هورنتس

وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها للشبكة إن الصفقة ستشهد بيع جوردان لأكبر حصة في النادي إلى غابي بلوتكين، مالك الأقلية في هورنتس، وريك شنال، مالك الأقلية في أتلانتا هوكس، على أن يحتفظ جوردان بحصة أقلية في تشارلوت.

صنفت مجلة فوربس قيمة هورنتس بـ1.7 مليار دولار في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وهي رابع أدنى قيمة بين 30 نادياً في الدوري.

اشترى جوردان، أفضل لاعب في الدوري خمس مرات والذي قاد شيكاغو بولز إلى ستة ألقاب في التسعينيات، هورنتس في عام 2010 مقابل 275 مليون دولار بعد أن كان مساهماً بأقلية في مجموعة الملكية منذ عام 2006.

جوردان الذي بلغ عامه الستين الشهر الماضي، هو المالك الوحيد من البشرة السوداء لحصة كبيرة في أي ناد في الدوري.

لم يتمكن النادي الواقع في ولاية نورث كارولاينا، مسقط رأس جوردان، أبداً من الاقتراب من نجاح مالكه، ولم ينجح أبدًا في الفوز بسلسلة في الادوار الاقصائية منذ ظهوره لأول مرة تحت مسمى بوبكاتس في عام 2004.

بلغ الأدوار الاقصائية آخر مرة عام 2016 وخسر أمام ميامي هيت في الدور الأول.

يحتل راهنًا المركز ما قبل الأخير في المنطقة الشرقية بسجل سلبي 22-49.

