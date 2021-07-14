جراحة لنجم كليبرز لينارد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة

وغاب لينارد (30 عاماً) عن المباريات الثماني الاخيرة لفريقه في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى أمام يوتا جاز خلال المباراة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية الشهر الماضي.

وأشار كليبرز بداية إلى إصابة نجمه بالتواء في الركبة، قبل أن يؤكد في بيان مقتضب الثلاثاء انه أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن، من دون تحديد مهلة لعودة لينارد.

وعادة ما يحتاج هذا النوع من الإصابات لعدة أشهر للتعافي، لذا من المرجح أن يفتقد كليبرز لجهود لينارد خلال القسم الأوّل من منافسات "أن بي آيه" لموسم 2021-2022.

وكان لينارد المتوج بطلاً للدوري مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز انضم إلى كليبرز قبل عامين، وأنهى الموسم الماضي مع معدل 24,8 نقطة و6,5 متابعات و5,2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

ولم يخض لينارد، الفائز بلقب أفضل لاعب في النهائيات عامي 2014 و2019، سوى 60 مباراة في المواسم الأربعة الماضية بسبب إصابات عدة.

