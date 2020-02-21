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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

جراحة لإيرفينغ تبعده حتى نهاية الموسم

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تعرض نادي بروكلين نتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لصفعة كبيرة، بعد غياب نجمه كايري إيرفينغ حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

AFP

وسيخضع الموزع إيرفينغ لجراحة في كتفه الأيمن بعد محاولته خوض المنافسات إثر إصابة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه غاب عن 26 مباراة هذا الموسم.

حُقن لاعب كليفلاند كافالييرز السابق الذي شكّل ثنائياً مع النجم ليبرون جيمس، بالكورتيزون في 24 كانون الأول/ديسمبر أملاً في تجنب الجراحة، وقد عاد إلى المنافسة في 12 كانون الثاني/يناير.

خاض تسع مباريات قبل تعرضه لالتواء في ركبته اليمنى في مباراة ضد واشنطن ويزاردز في 1 شباط/فبراير.

قال لمراسلين صحافيين في 4 الجاري إنه سيفكر بالجراحة إذا استمرت آلامه في كتفه.

وبلغ معدله 27,4 نقطة و5,2 متابعات و6,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

وانضم إيرفينغ إلى كيفن دورانت الهداف الكبير القادم مصاباً بقطع في وتر أخيل من غولدن ستايت ووريرز الصيف الماضي.

كايري إيرفينغ
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