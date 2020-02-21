جراحة لإيرفينغ تبعده حتى نهاية الموسم

وسيخضع الموزع إيرفينغ لجراحة في كتفه الأيمن بعد محاولته خوض المنافسات إثر إصابة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه غاب عن 26 مباراة هذا الموسم.

حُقن لاعب كليفلاند كافالييرز السابق الذي شكّل ثنائياً مع النجم ليبرون جيمس، بالكورتيزون في 24 كانون الأول/ديسمبر أملاً في تجنب الجراحة، وقد عاد إلى المنافسة في 12 كانون الثاني/يناير.

خاض تسع مباريات قبل تعرضه لالتواء في ركبته اليمنى في مباراة ضد واشنطن ويزاردز في 1 شباط/فبراير.

قال لمراسلين صحافيين في 4 الجاري إنه سيفكر بالجراحة إذا استمرت آلامه في كتفه.

وبلغ معدله 27,4 نقطة و5,2 متابعات و6,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

وانضم إيرفينغ إلى كيفن دورانت الهداف الكبير القادم مصاباً بقطع في وتر أخيل من غولدن ستايت ووريرز الصيف الماضي.