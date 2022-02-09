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الدوري الأميركي للمحترفين

جراحة في المعصم تُبعد بيل عن ويزاردز حتى نهاية الموسم

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سيغيب برادلي بيل نجم واشنطن ويزاردز حتى نهاية الموسم الحالي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لإصابة في معصمه بحسب ما أعلن ناديه الثلاثاء.

AFP

وسيخضع لاعب فريق "كل النجوم" ثلاث مرات لجراحة في معصمه الأيسر لمعالجة تمزّق الرباط المفصلي.

قال بيل البالغ 28 عاماً "برغم خضوعي لعلاج مكثّف وإعادة تأهيل معصمي خلال الأيام العشرة الأخيرة، أصبح واضحا عدم قدرتي على التنافس في المستوى المطلوب الذي يستحقه فريقنا والمشجعون".

تابع "أنا خائب لنهاية موسمي بهذه الطريقة، لكننا اتفقنا جميعا على صوابية هذا القرار".

وتعرّض بيل لهذه الإصابة في 29 كانون الثاني/يناير خلال مواجهة ممفيس غريزليز.

وفي 40 مباراة هذا الموسم، بلغ معدله 23.2 نقطة و6.6 تمريرات حاسمة مع ويزاردز الذي يحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية مع 24 فوزاً و29 خسارة.


 

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