جاز يكرم وفادة نتس وباكس بشق النفس أمام سلتيكس

في المباراة الأولى، استغل يوتا جاز غياب "الثلاثي الكبير" كيفن دورانت وكايري إرفينغ وجيمس هاردن ليفرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بقيادة نجمه دونوفان ميتشل صاحب 27 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.

وضرب يوتا جاز بقوة منذ الربع الأول وكسبه بفارق 21 نقطة (38-17)، قبل أن يكسب الربعين الثاني والثالث بفارق أربع نقاط (25-21 و27-23 على التوالي)، والربع الأخير بفارق نقطة واحدة (28-27).

وبرز في صفوف يوتا أيضا مايك كونلي والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيل كل منهما 18 نقطة، وأضاف البديل جورج نيانغ 15 نقطة.

في المقابل كان البديل أليز جونسون أفضل مسجل في صفوف بروكلين نتس بتسجيله 23 نقطة مع 15 متابعة، وأضاف الفرنسي تيموثيه لوواوو-كابارو 14 نقطة وبروس براون 10 نقاط، وكان الوحيدان بين الخماسي الاساسي بلغا حاجز 10 نقاط.

وعزز يوتا جاز موقعه في صدارة الدوري برصيد 32 فوزا مقابل 11 خسارة فقط، مبتعدا عن أقرب مطارديه في المنطقة الغربية فينيكس صنز الذي سقط أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 111-112 بفضل سلة للفرنسي إيفان فورنييه قبل ست ثوان من النهاية.

وفي الثانية، تابع ميلووكي باكس انتصاراته المتتالية ورفعها الى ثمانية عندما تغلب على ضيفه بوسطن سلتيكس 121-119.

وكان ميلوكي باكس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بفارق 25 نقطة في الربع الثالث، لكن الضيوف انتفضوا وكادوا يخطفون الفوز في الثواني الاخيرة من رمية ثلاثية لدانيال ثيس مع الصافرة النهائية.

واكتفى نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 13 نقطة فقط مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان زميله كريس ميدلتون أفضل مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف كل من بورك لوبيز ودونتي ديفينتشنزو 17 نقطة.

في المقابل، تألق الثنائي جايلن براون وكيمبا ووكر في صفوف سلتيكس بتسجيل الأول 24 نقطة مع 10 متابعات، والثاني 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف جايسون تايتوم 18 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

صحوة رابتوز

واستعاد تورونتو رابتورز، بطل الموسم قبل الماضي، توازنه بعد تسع هزائم متتالية أبعدته عن المراكز المؤهلة الى الـ"البلاي أوف"، وذلك عندما تغلب على ضيفه دنفر ناغتس 135-111.

وفرض الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 27 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وساعده أوغوغوا أنونوباي ونورمان باول بتسجيلهما 23 و22 نقطة على التوالي مع ست متابعات للأول، وفريد فانفليت صاحب 19 نقطة.

واكتفى كايل لاوري، المرشح للرحيل قبل إغلاق فترة الانتقالات في الساعات القليلة المقبلة، بتسجيل ثماني نقاط مع تسع تمريرات حاسمة.

وبرز في صفوف الخاسر الصربي نيكولا يوكينتش وجمال موراي بتسجيل كل منهما 20 نقطة مع 10 متابعات للأول.

وقاد كواهي لينرد فريقه لوس انجليس كليبرز الى فوزه الرابع على التوالي وكان بحصة كبيرة 134-101 بتسجيله 25 نقطة في سلة مضيفه فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز.

وفي باقي المباريات، فاز انديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 116-111، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 110-108، فيما خسر هيوستن روكتس أمام تشارلوت هورنتس 97-122، ومينيسوتا تمبروولفز أمام دالاس مافريكس 108-128، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ممفيس غريزليز 107-116، وشيكاغو بولز امام كليفلاند كافالييرز 94-103.