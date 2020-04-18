جائزة باسم الأسطورة كوبي وابنته جيجي

وقالت الرابطة في بيان "الكأس التي ستحمل اسم كوبي وجيجي براينت ستكافىء أفراد أو مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بمساهمات لافتة، في الترويج والتطوير لكرة سلة السيدات على جميع المستويات".

وأشارت الرابطة إلى أن فانيسا زوجة أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت الذي قضى مع ابنته جيانا في حادث طائرة هيليكوبتر اواخر كانون الثاني/يناير الماضي "سيكون لها دور أساسي لتحديد الفائزين" بهذه الجائزة.

وأضافت الرابطة "ستقوم (فانيسا) بتسليم الكأس سنوياً على هامش نهاية أسبوع مباراة كل النجوم التي تجمع أبرز نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وتقام خلال شهر شباط/فبراير من كل عام.

وأشارت رئيسة رابطة كرة السلة للمحترفات كاتي انغلبرت إلى أن "كوبي كان أحد الأشخاص الذين دعموا بقوة كرة السلة للسيدات وكانت جيانا تشاطره شغفه في رياضتنا".

وتابعت "هذه الكأس هي مبادرة تكريمية لهما وستشكل صدى لتصميم كوبي على تكوين جيل جديد من اللاعبات، الترويج لرياضتنا ورد الجميل لما منحته إياه عائلة كرة السلة".

وكانت جيانا التي تحمل لقب "جيجي" تريد أن تصبح لاعبة محترفة في الدوري الأميركي للسيدات وكانت دائماً ما ترافق والدها الفائز بالدوري الأميركي خمس مرات في صفوف لوس أنجليس ليكرز لمتابعة مباريات في كرة السلة للرجال والسيدات وتتدرب إلى جانبه في قاعة التمارين في منزلهم الفاخر كما كان يشرف على تدريب فريق مدرستها.