تومسون يقود غولدن ستايت للفوز على نتس بأهم سلة منذ عامين ونصف

وعاد تومسون مؤخراً إلى الملاعب بعد غيابه عن ووريرز منذ المباراة السادسة من سلسلة نهائي عام 2019 ضد كليفلاند كافالييرز، وكانت سلة السبت الأهم له منذ العودة مع أن نتس لم يستسلم ورد بثلاثية عبر كايري إيرفينغ الذي أنهى اللقاء بـ32 نقطة تحت صافرات الاستهجان لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنعه من المشاركة في المباريات البيتية.

وأنهى تومسون اللقاء الذي افتقد فيه نتس لجهود نجميه كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، بـ16 نقطة فيما سجل ستيفن كوري 19، بينها ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة قبل 5.09 ثانية على النهاية، وخمس رميات حرة في آخر دقيقة و44 ثانية.

وتألق أيضاً في صفوف أصحاب الأرض الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 24 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف جوردن بول 17 مع 6 تمريرات حاسمة في لقاء كان متقارباً جداً حيث تعادل الفريقان 96-96 في آخر 4.42 دقيقة بسلة لنتس عبر الأسترالي باتي ميلز الذي أنهى اللقاء بـ24 نقطة.

وبعد إخفاق ويغينز في محاولة ثلاثية في آخر 30 ثانية، انتزع ميلز خطأ وترجم رميتين حرتين بنجاح، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة 103-104، قبل أن يرد تومسون بثلاثية.

وبثلاثيته في الثواني العشر الأخيرة، أعاد إيرفينغ الفارق إلى نقطة لكن كوري نجح بعدها في ترجمة رمية حرة، ثم أضاف تومسون رميتين حرتين أخريين في آخر 5.7 ثانية، ليضمن الفوز السابع والثلاثين لووريرز في 50 مباراة والرابع والعشرين من أصل 28 مباراة على أرضه حتى الآن، فيما مني نتس بهزيمته العشرين في 49 مباراة.

ورغم الهزيمة، كان مدرب نتس الكندي ستيف ناش راضياً عما شاهده من فريقه، لاسيما من إيرفينغ الذي غاب عن بداية الموسم بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح قبل أن يقرر النادي السماح له بالمشاركة في المباريات المقامة خارج الديار.

وقال ناش "من الرائع أن يعود (إيرفينغ) إلينا. لقد عانينا الكثير من الإصابات هذا الموسم... أن نضيف لاعباً من عياره إلى الفريق، حتى وإن كان في المباريات المقامة خارج الديار، فهذا أمر كانت المجموعة بأمس الحاجة إليه".

إمبيد يواصل تألقه

وواصل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد تألقه وتعزيز حظوظه بنيل جائزة أفضل لاعب خلال الموسم، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوزه الرابع عشر في آخر 17 مباراة والثالث توالياً في سلسلة من خمس مباريات على أرضه، وذلك على حساب ساكرامنتو كينغز 103-101.

وعن الأداء الذي يقدمه هذا الموسم، قال الكاميروني أن كل ما يحاول فعله هو "أن ألعب باندفاع. لقد قمنا بعمل جيد في التنفيذ".

ورغم 38 نقطة من تايريس هاليبورتون، مني كينغز بهزيمته السادسة توالياً والحادية عشرة على التوالي خارج ملعبه، في وقت بقي سيكسرز في قلب الصراع على صدارة المنطقة الشرقية بثلاثين فوزاً مقابل 19 هزيمة في المركز الثالث خلف ميامي هيت المتصدر الذي مني بهزيمته الثامنة عشرة مقابل 32 فوزاً، وجاءت على يد ضيفه تورونتو رابتورز 120-124 في مباراة ماراتونية لم تحسم إلا بعد ثلاثة أشواط إضافية.

ومني هيت بهزمته السادسة فقط على أرضه رغم جهود جيمي باتلر الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 37 نقطة مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما كان غاري ترنت جونيور (33 نقطة) وسكوتي بارنز (22) والكاميروني باسكال سياكام (21) وأو دجاي أنونوبي (20) الأفضل في صفوف رابتورز الذي حقق انتصاره الرابع والعشرين.

عودة غير موفقة لكارلايل الى ملعب دالاس

ولم تكن عودة ريك كارلايل إلى الملعب الذي كان منزله في المواسم الـ13 الماضية وتوج فيه بلقب الدوري عام 2011 موفقة، إذ خسر إنديانا بايسرز أمام مضيفه دالاس مافريكس 105-132.

وكرم مافريكس مدربه السابق قبل اللقاء بمقطع فيديو أثر كثيراً بكارلايل الذي عانق بعد اللقاء مدرب مافريكس جيسون كيد الذي لعب تحت إشرافه حين توج الفريق بلقبه الوحيد حتى الآن عام 2011.

وقال كارلايل "إنه مكان عزيز علي. من الصعب جداً أن تعود اليه بهذه الطريقة"، فيما رأى نجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي تألق بتسجيله 30 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، أن مدربه السابق "يستحق" هذا التكريم.

وكشف كيد عما قاله لكارلايل بعد اللقاء "كل ما قلته أنه من الرائع رؤيته مجدداً، وهو قال لي +أنتم تلعبون بالشكل الصحيح ولديكم فرصة (للمنافسة على اللقب)... وحظاً سعيداً+".

ولعب ريدجي بولوك (23 نقطة، بينها 6 ثلاثيات من أصل 7 محاولات) وماكسي (كليبر (15 مع 13 متابعة) دوراً مؤثراً في الفوز الثالث عشر لمافريكس في آخر 16 مباراة والتاسع والعشرين في 40 مباراة.

ورغم جهود دواين واشنطن جونيور (22) والليتواني دومانتاس سابونيس (21 مع 15 متابعة)، مني بايسرز بهزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات والثالثة والثلاثين هذا الموسم.

وبفضل 38 نقطة من جايسون تايتوم و31 من جايلن براون، فاز بوسطن سلتيكس على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 107-97، فيما سجل جا مورانت ثلاثين نقطة أو أكثر (34) للمباراة السادسة توالياً ليقود ممفيس غريزليز للفوز الثالث توالياً والخامس والثلاثين هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 115-95، ملحقاً بالأخير هزيمته الخامسة توالياً رغم جهود كايل كوزما (30 نقطة).