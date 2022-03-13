تومسون يستعيد أمجاده وخسارة مفاجئة لميامي

وفي أفضل مباراة منذ عودته بعد غياب رهيب امتد سنتين ونصف السنة، سجّل ابن الثانية والثلاثين 15 من 24 تسديدة، بينها 8 من 14 ثلاثية، أضاف اليها 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة في 34 دقيقة.

قال تومسون حامل لقب الدوري في 2015 و2017 و2018 "لا تفقد الثقة أبداً. مررت بالكثير. مجرّد الخروج والتنافس هي نعمة لي".

أضاف جوردان بول 30 نقطة لووريرز الذي سجل له هدّافه الموزع ستيفن كوري ثماني نقاط فقط، مستمتعا برؤية زميله تومسون في "سبلاش براذرذ" يتألق ويقود فريقه للفوز.

أضاف تومسون "أنا منشد للكمال أحياناً. تعيّن عليّ أن أكون صبوراً. طالبني ستيف (كير، المدرب) بتنفيذ التسديدات الرائعة".

وغاب تومسون عن كامل موسم 2019-2020 لقطع في أربطة ركبته اليسرى وكامل موسم 2020-2021 لإصابة في وتر أخيل. عاد في كانون الثاني/يناير الماضي، وبلغ أفضل رصيد له 33 نقطة الشهر الماضي خلال الفوز على لوس أنجليس ليكرز.

تابع تومسون "كان تحدياً، لكن بعد التواجد مع أكثر من فريق رائع وادراك ما يتطلب للوصول إلى مرحلة التنافس النهائية، عرفت مدى الجهد المطلوب مني. لا أريد الوصول إلى القمة الآن، لا يزال المسار طويلاً".

وتساوى غولدن ستايت في وصافة المنطقة الغربية مع ممفيس غريزليز (46 فوزاً و22 خسارة) وراء فينيكس صنز المتصدر الذي ضمن تأهله إلى البلاي أوف (53-14). فيما مُني باكس الذي سجل له النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 31 نقطة بخسارته الـ26 مقابل 42 فوزاً في وصافة المنطقة الشرقية، بفارق مباراتين ونصف عن ميامي هيت المتصدر.



انزلاقة لميامي

وسجّل كل من كارل-أنتوني تاونز وأنتوني إدواردز 15 نقطة وأضاف البديل جايلن نويل 16، خلال الفوز المفاجئ لمينيسوتا تيمبروولفز على مضيفه ميامي هيت متصدر الشرقية 113-104.

غاب عن ميامي نجمه جيمي باتلر لاصابة في اصبع قدمه، وكان أبرز مسجل له تايلر هيرو مع 30 نقطة.

وعاد إلى ميامي مهاجمه ماركيف موريس (6 نقاط و4 متابعات في 17 دقيقة)، بعد غياب أربعة اشهر (58 مباراة) اثر اصابته في عنقه خلال شجار في مباراة دنفر ناغتس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي دنفر، سجل الكاميروني باسكال سياكام 33 نقطة وسكوتي بارنز 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، ليقودا الضيف تورونتو رابتورز إلى الفوز على ناغتس 127-115.

ولدى الخاسر، كان العملاق الصربي نيوكلا يوكيتش أفضل مسجل مع 26 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وسجّل جوردان كلاركسون أعلى رصيد في مسيرته عندما زرع 45 نقطة من مقاعد البدلاء ليوتا جاز في سلة ضيفه ساكرامنتو كينغز (134-125).

وغاب عن يوتا لاعب ارتكازه الفرنسي رودي غوبير لالتواء في كاحله الأيسر، بالاضافة إلى زميله الموزع مايك كونلي.

ونجح كلاركسون بتسجيل 7 ثلاثيات من 13 محاولة، فيما سجل للخاسر ديأرون فوكس 41 نقطة.

وبرز جوش هارت بتسجيله 44 نقطة لبورتلاند ترايل بلايزرز الفائز على ضيفه واشنطن ويزاردز 127-118. سدّد بنجاح 15 من 21 محاولة و6 من 9 ثلاثيات.

وتألق ديمار ديروزان ولاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش بتسجيلهما 25 و20 نقطة توالياً، خلال فوز شيكاغو بولز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 101-91.

غاب عن شيكاغو زاك لافين لاصابته بركبته اليسرى، لكن بولز رحّب بعودة أليكس كاروزو بعد غيابه عن 22 مباراة منذ كانون الثاني/يناير لكسر في رسغه. سجّل 11 نقطة، 4 سرقات و4 تمريرات حاسمة في 29 دقيقة بعد نزوله بديلاً.

وقاد تايريز هاليبورتون (19 نقطة و10 تمريرات حاسمة) والبديل جواين واشنطن (19 نقطة) إنديانا بيسرز إلى الفوز على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 119-108. وكان جوك لاندايل (26 نقطة) أفضل مسجل لسبيرز الذي أضاف له تري جونز 9 نقاط، 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة