تورونتو يعادل باكس ويلهب نهائي الشرقية

واعتمد تورونتو أداء جماعياً في الوقت الذي كان فيه أفضل هداف في صفوفه كاوهي لينارد يعاني من إصابة، لكن على الرغم من ذلك نجح في تسجيل 19 نقطة. وكان كايل لاوري أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة بينها 12 في الربع الأول. وقدم لاعبا الارتكاز الإسباني مارك غاسول والكونغولي الإسباني سيرج إيباكا أفضل أداء لهما في الآونة الأخيرة وسجل كل منهما 17 نقطة في حين أضاف الاحتياطي نورمان باول 18 نقطة.

وقال لاوري "فاز الفريق المنافس بمباراتين على أرضه وكان يتعين علينا الرد عليه وهذا ما قمنا به".

وأضاف "كنا ندرك بأن الأمور ستكون صعبة على كاوهي وبالتالي الجميع ساهم في الفوز وقد أعطانا هذا الأمر ثقة في أواخر المباراة".

واعترف مدرب رابتورز نيك نيرس بأن لينارد ليس في كامل جاهزيته البدنية بقوله "أنه متعب وليس في كامل لياقته البدنية شأنه في ذلك شأن الكثير من اللاعبين في هذه الفترة من الموسم، لكنه يملك رغبة رائعة في الفوز".

وأضاف "اقترحت عليه في بعض اللحظات أن أريحه لوقت أطول لكنه كان يقول لي دائماً بأنه يريد اللعب وبأنه لا يعاني من أوجاع".

ويشرف نيرس الذي أمضى 11 موسماً في أوروبا وتحديداً في بريطانيا، على رابتورز في أول موسم له ويستطيع قيادة فريقه إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه لكنه حافظ على حذره بقوله "كل مباراة في البلاي أوف مختلفة. سنرى ما هو الخيار الافضل في المباراة المقبلة عندما نلعب في أجواء عدائية".

ولم تنفع النقاط الـ30 التي سجلها كريس ميدلتون أو النقاط الـ25 لليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في إبعاد الخسارة عن باكس الذي يستضيف المباراة الخامسة الخميس.

وقال النجم اليوناني المرشح إلى لقب أفضل لاعب في الدوري إلى جانب جيمس هاردن وبول جورج "افتقدنا إلى الحيوية، يجب الاعتراف، لقد لعبوا بطريقة جماعية كبيرة لا سيما في الدفاع لكن ثمة الكثير من الاشياء يمكن أن نقوم بها بطريقة أفضل".

واعتبر بأن لا مجال للقلق "الشعور لم يتغير. يتعين علينا تنفيذ الخطة الموضوعة. يتعيّن علينا اللعب بحيوية أكبر والتنفيذ بشكل أفضل".

وقلب رابتورز تخلفه في الربع الأول بفارق سبع نقاط وأنهاه متقدماً 32-31 ثم وسع الفارق إلى 10 نقاط في نهاية الشوط الأول (65-55).

وابتعد رابتورز بفارق 16 نقطة في إحدى مراحل الربع الثالث قبل أن يدخل الربع الأخير متقدماً بفارق 13 وينهي المباراة بفارق 18 نقطة.

وهي المرة الثانية فقط التي يتكبد فيها باكس خسارتين متتاليتين طوال الموسم.

واعترف مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر بأن فريقه لم يكن على الموعد وقال في هذا الصدد "لم نملك المستوى لنخلق المتاعب لهم لا سيما في الدفاع. لكن المباراة المقبلة ستقام في قاعتنا ويتعين علينا الرد. السلسلة مثيرة بين فريقين جيدين جدا".

وسيواجه الفائز في هذه السلسلة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الماضيين والذي اكتسح بورتلاند ترايل بلايزرز بأربعة انتصارات نظيفة ليبلغ النهائي للمرة الخامسة توالياً.

ويبدأ الدور النهائي للدوري في 30 أيار/مايو.