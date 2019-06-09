تورونتو على مشارف إنجاز تاريخي

ويتصدر تورنتو الترشيحات لحسم اللقب في المباراة الخامسة بعدما تقدم على منافسه 3-1 لا سيما بعد فوزه في المباراتين الثالثة والرابعة على ملعب "أوراكل أرينا" التابع لغولدن ستايت 123-109 الثلاثاء، و105-92 الجمعة.

وبحسب الموقع المختص بالإحصائيات "فايفثيرتي ايت"، يحظى غولدن ستايت بنسبة 11 في المئة فقط بإمكانية قلب النتيجة لصالحه والتتويج باللقب الثالث توالياً.

ويواجه غولدن ستايت مهمة في غاية الصعوبة، فالفريق الوحيد الذي نجح في قلب تخلفه 1-3 كان كليفلاند كافالييرز عام 2016 في مواجهة ووريرز بالذات، لكنه لم يخسر مباراتين توالياً على ملعبه، بيد أنّ كتيبة ستيفن كوري التي توّجت باللقب ثلاث مرات في الأعوام الأربع الماضية وبلغت النهائي للعام الخامس توالياً، لن تستسلم بسهولة.

وفي ظل معاناة غولدن ستايت من غياب نجمه كيفن دورانت، قال زميله درايموند غرين "سبق لنا التواجد على الجهة الأخرى من نتيجة 3-1 (في إشارة لكليفلاند)، فما الذي يمنعنا من تحقيق انجاز تاريخي خاص بنا؟".

وتابع "سبق لنا أن فزنا بثلاث مباريات على التوالي، علينا أن نؤمن لتحقيق ذلك، أن نؤمن بأنفسنا ونقدم أفضل ما لدينا، إذا خسرنا، سنتعايش مع النتائج، لكن نكون قد قدمنا كل شيء على أرض الملعب".



- لينارد برفقة جوردان وليبرون وكوبي -

في المقلب الآخر، يدرك تورونتو الذي يخوض النهائي للمرة الأولى منذ تأسيسه في العام 1995، أنّ غولدن ستايت لن يفرط بسهولة باللقب.

وقال صانع ألعاب الفريق كايل لاوري: "إنّهم حاملو اللقب ولن يسمحوا لنا بإحرازه بسهولة، سيقاتلون حتى النهاية، لم نحرز أي شيء حتى الآن".

ويتوقع أن يحتشد أنصار تورونتو رابتورز في مدرجات قاعة "سكوشيا بنك أرينا" ومتنزه "جوراسيك بارك" المجاور لها لمؤازرة فريق بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز يتمثل بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويتألق في صفوف تورونتو هذا الموسم نجمه كواهي لينارد الذي تخطى حاجز الثلاثين نقطة في 14 مباراة توالياً في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لينضم إلى عمالقة اللعبة أمثال مايكل جوردان، حكيم أولاجوان، ألن آيفرسون، كوبي براينت وليبرون جيمس.

وسبق للينارد الذي يخوض موسمه الأول مع تورونتو، أن توج بطلاً للدوري في صفوف فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز عام 2014.

لكن تورونتو لا يعتمد فقط على لينارد، ففي المباراة الأولى، تألق الكاميروني باسكال سياكام وسجل 32 نقطة، بينما حسم داني غرين نتيجة المباراة الثالثة بفضل ثلاثياته، في حين كانت النقاط الـ20 التي سجلها سيرج إيباكا في الربع الثالث حاسمة في نتيجة المباراة الرابعة.

"الأمر لم ينته بعد" بالنسبة لووريرز



وعلى رغم تقدم تورونتو ومعاناة غولدن ستايت مع الإصابات، يشدد نجم الأخير وأفضل لاعب في الدوري مرتين ستيفن كوري على أن فريقه لن يستسلم لأن "الأمر له ينته بعد".

أضاف: "الهدف بالنسبة إلينا هو الفوز في المباراة التالية، ثم التالية ثم التالية، سنحاول الفوز في كل مباراة لنا"، متابعاً "طالما أنّ صافرة نهاية المباراة لن تعلن خسارتنا المباراة الرابعة (أي فوز تورونتو بأربع مباريات من سبع ممكنة)، سنحفظ حظوظنا لإحراز اللقب".

وشدد المدرب ستيف كير على أن الفريق سيحاول "الفوز بالمباراة المقبلة، لا نفكر بالفوز في المباريات الثلاث، الفوز في المباراة المقبلة هو الهدف".

وسيترقب غولدن ستايت نبأ ساراً سيعزز حظوظه في المنافسة، وذلك بحال تمكن نجمه دورانت الغائب منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الخامسة لنصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس، من العودة، لاسيما وأنّ أفضل لاعب في نهائيي 2017 و2018، حقق معدلاً وسطياً من التسجيل في "بلاي أوف" هذا الموسم تخطى 34 نقطة.

وعلّق غرين على احتمال عودة دورانت بالقول "جسده سيبلغه ما إذا كان قادراً على أن يكون حاضراً (...) إذا تمكن من ذلك، الأمر رائع، اذا لم يتمكن، علينا أن نحاول إيجاد طريقة للفوز بالمباراة المقبلة".